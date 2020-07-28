«Мошенников мы не заставим это выполнять». Благотворители обсудили новый приказ Минюста об отчётности о пожертвованиях в ящиках

В Общественной палате РФ обсудили проект приказа Минюста, согласно которому НКО должны отчитываться о средствах, которые собираются в ящики для пожертвований, ежеквартально. По мнению благотворителей, порядочные организации и так отчитываются регулярно, а мошенников этот приказ не остановит. Свое мнение относительно нововведений высказали общественники, сотрудники благотворительных организаций и представители профильных ведомств, сообщается 27 июля на сайте ОП. Среди спорных моментов, которые обсудили эксперты, — проблема отчета о средствах, которые изымаются из ящиков, вопросы указания данных по одному или нескольким ящикам с пожертвованиями, указание местоположения ящика и т. д.

«В частности, мы говорили о том, что фонды предлагали не делать эту отчетность ежеквартальной, как сейчас предлагается в документе, а публиковать ее ежегодно и совместить это по срокам с обычными отчетами. И предлагается в отчеты о ящиках включать полное наименование, адрес, государственный регистрационный номер некоммерческой организации, использующей ящик для сбора пожертвований. Таким образом, есть конкретные предложения, что нужно, по мнению благотворительных фондов, включать в эту отчетность, а что не нужно», — сказал председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. Александр Ткаченко, председатель комиссии ОП по вопросам благотворительности и социальной работе, основатель Санкт-Петербургского Детского хосписа, также обратил внимание на опасения третьего сектора по поводу ежеквартальной отчетности. «Тревожит то, что порядочные благотворительные организации и так отчитываются, потому что на основании действующего закона мы должны опечатывать кружки, инкассировать их комиссионно в тот же день, поскольку НКО не имеют кассы формально. Если в течение года эти средства не тратятся, об этом нужно уведомить и заплатить налог. А вот мошенников мы никогда не заставим все это выполнять. Поэтому некоммерческое сообщество боится, что данные требования к формам сроков отчетности многократно увеличат их работу, потому что раз в квартал предлагается вести отчетность», — поделился он.