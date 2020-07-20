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20.07.2020 19:15
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НКО обяжут отчитываться о пожертвованиях, собираемых в ящики. Инициатива принадлежит Минюсту

Министерство юстиции намерено обязать все некоммерческие организации (НКО), занимающиеся благотворительностью, отчитываться средствах, которые собираются в ящики для пожертвований. В ведомстве считают, что это нужно для повышения прозрачности деятельности благотворительных НКО.

Соответствующий проект приказа ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов, и сейчас проводится общественное обсуждение.

Согласно документу, организация, использующая ящик для сбора пожертвований, будет обязана ежеквартально публиковать отчёт на своём сайте и на информационных ресурсах Минюста.

Также устанавливаются требования к форме отчёта. В частности, НКО должны будут сообщать о целях сбора средств, их использовании и сколько осталось после достижения благотворительной цели. Кроме этого, благотворительные организации обязаны будут указывать вид и место размещения ящика для сбора, периодичность извлечения из него пожертвований, извлеченные денежные суммы (иное имущество) и другие данные.

В Минюсте считают, что данные отчёты будут способствовать повышению прозрачности деятельности НКО и жертвователи смогут отследить, куда будут направлены их пожертвования.

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Комментарии (1)

Piter Pen
Агенты госдепа в ящики для пожертвования подбрасывали миллионы долларов на благотворительность?
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