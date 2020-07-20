НКО обяжут отчитываться о пожертвованиях, собираемых в ящики. Инициатива принадлежит Минюсту

Министерство юстиции намерено обязать все некоммерческие организации (НКО), занимающиеся благотворительностью, отчитываться средствах, которые собираются в ящики для пожертвований. В ведомстве считают, что это нужно для повышения прозрачности деятельности благотворительных НКО.



Соответствующий проект приказа ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов, и сейчас проводится общественное обсуждение.



Согласно документу, организация, использующая ящик для сбора пожертвований, будет обязана ежеквартально публиковать отчёт на своём сайте и на информационных ресурсах Минюста.

