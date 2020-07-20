НКО обяжут отчитываться о пожертвованиях, собираемых в ящики. Инициатива принадлежит Минюсту
Министерство юстиции намерено обязать все некоммерческие организации (НКО), занимающиеся благотворительностью, отчитываться средствах, которые собираются в ящики для пожертвований. В ведомстве считают, что это нужно для повышения прозрачности деятельности благотворительных НКО.
Соответствующий проект приказа ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов, и сейчас проводится общественное обсуждение.
Согласно документу, организация, использующая ящик для сбора пожертвований, будет обязана ежеквартально публиковать отчёт на своём сайте и на информационных ресурсах Минюста.
Также устанавливаются требования к форме отчёта. В частности, НКО должны будут сообщать о целях сбора средств, их использовании и сколько осталось после достижения благотворительной цели. Кроме этого, благотворительные организации обязаны будут указывать вид и место размещения ящика для сбора, периодичность извлечения из него пожертвований, извлеченные денежные суммы (иное имущество) и другие данные.
В Минюсте считают, что данные отчёты будут способствовать повышению прозрачности деятельности НКО и жертвователи смогут отследить, куда будут направлены их пожертвования.