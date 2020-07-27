Активный шопинг наблюдается 27 июля в самом крупном торговом комплексе в центре Санкт-Петербурга — в «Галерее», передаёт корреспондент «Фонтанки».

Магазинам товаров не первой необходимости в ТРК разрешили работать с 27 июля впервые после начала пандемии. И жители Северной столицы решили не откладывать шопинг на потом и потянулись за покупками прямо в понедельник утром.

У входа в ТРК ажиотажа нет, но заметные очереди выстроились в примерочные и на кассы популярных марок. Правда, такого бума, как при открытии флагмана Zara на Невском проспекте месяц назад, не случилось.