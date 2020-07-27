Петербуржцы выстроились в очереди в открывшиеся магазины «Галереи». Но не выше второго этажа
Активный шопинг наблюдается 27 июля в самом крупном торговом комплексе в центре Санкт-Петербурга — в «Галерее», передаёт корреспондент «Фонтанки».
Магазинам товаров не первой необходимости в ТРК разрешили работать с 27 июля впервые после начала пандемии. И жители Северной столицы решили не откладывать шопинг на потом и потянулись за покупками прямо в понедельник утром.
У входа в ТРК ажиотажа нет, но заметные очереди выстроились в примерочные и на кассы популярных марок. Правда, такого бума, как при открытии флагмана Zara на Невском проспекте месяц назад, не случилось.
В основном покупатели группируются на первом и втором этажах. На третьем этаже пустынно. Некоторые магазины не начали работать. Самая же большая очередь образовалась за дезинфектором.
Меры безопасности соблюдаются строго. На входе перед ТРК просят надеть маску, повторный контроль сразу после входа. Сотрудники магазинов делают замечания покупателям, спустившим СИЗ на подбородок. В некоторых точках выдают перчатки. Но и сами покупатели проявляют сознательность и соблюдают социальную дистанцию в очередях.