«Цифра» для бизнеса — как скальпель в руках хирурга. Как коронавирус перевел в онлайн сервисы для предпринимателей

— Пандемия для нас стала, с одной стороны, вызовом, с другой — мы по многим направлениям были готовы к дистанционке и жизни в онлайн, — рассказал Анатолий Песенников , директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу . — Наши клиенты уже давно получили возможность подать заявку на кредит удалённо, и популярность такого формата только растёт. В первом квартале 2020 года по СЗФО доля заявок, поступивших через «Сбербанк Бизнес Онлайн», составила уже 96 %. По малому бизнесу эта цифра приблизилась к 100 %.

Сбербанк взял курс на цифровизацию несколько лет назад, и эта политика вполне себя оправдала.

На совместном круглом столе «Фонтанки» и портала «ТТ Финанс» обсудили, какую роль сыграла в кризисный период для малого и среднего бизнеса, а также для самих банков ускоренная цифровизация финансового сектора.

Льготные кредитные продукты программ господдержки, которые можно оформить дистанционно, не посещая офис, оказались особенно актуальны сейчас, когда многим компаниям потребовалась банковская помощь. Развитие цифровых каналов продаж всегда было одной из приоритетных задач в ПСБ. По статистике банка, около 90 % заявок в сегменте малого и микробизнеса за последние месяцы связаны именно с получением поддержки, и большая часть из них была оформлена онлайн.

— Некоторые продукты банка уже полностью работают онлайн, — сообщил Анатолий Песенников . — Среди наших клиентов набирает популярность цифровая бизнес-карта. Её можно выпустить самостоятельно в интернет-банке и пользоваться как обычной картой через платёжные приложения. Во втором квартале наши клиенты открыли в два раза больше таких карт по сравнению с первым кварталом 2020 года.

По словам спикера, в условиях пандемии и кризиса предпринимателям удалённо были доступны практически все финансовые и сопутствующие операции, в числе которых подача заявки на реструктуризацию кредита через «Сбербанк Бизнес Онлайн», консультация по всем вопросам в связи с COVID-19 по специально открытой горячей линии и другие.

Без визита в банк предприниматели могут также зарегистрировать бизнес и открыть счёт. И более половины из 8500 новых счетов во втором квартале 2020 года в Петербурге корпоративные клиенты открыли дистанционно.

— Подключение клиента к цифровым сервисам начинается уже с момента регистрации юридического лица. Через сайт банка мы регистрируем более 2 000 юридических лиц в квартал. Вопреки пандемии, положительная динамика наблюдается и во втором квартале текущего года, — сообщил Александр Хайкинсон . — Постепенно банки превращаются в финансовые супермаркеты, в которых можно получить любую услугу онлайн с момента регистрации бизнеса. Популярность набирает и бесплатное автоматическое открытие счёта для зарегистрированных на сайте компаний. В первом квартале текущего года 17% счетов в ПСБ было открыто через цифровой канал банка. Для сравнения: год назад аналогичный показатель варьировался в пределах 8–10 %. Относительно первого квартала 2019 года более чем в два раза увеличилось и число клиентов, которые пользуются бухгалтерскими услугами дистанционно. Уже 76 % наших клиентов пользуются сервисом. Это самая популярная услуга после мобильного банка.

В докризисный период в петербургском филиале проводили 1–3 сделки в день, а с началом реализации программ поддержки предпринимателей и населения число заключаемых договоров возросло до 20 ежедневно, информировал о масштабах работы директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала Промсвязьбанка Александр Хайкинсон . По его словам, пандемия подтолкнула многих предпринимателей к использованию цифровых каналов — и плавный рост, наблюдаемый ранее, превратился в стремительный. ПСБ в онлайн-режиме предоставляет доступ к полному спектру услуг: от регистрации бизнеса до получения кредита в рамках государственных программ поддержки.

— Несмотря на сложную экономическую ситуацию, компании стремятся найти решение по развитию своей деятельности, — заявила исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен . — Мы видим это по поступающим заявкам от производственных, торговых организаций, организаций общественного питания, гостиничного бизнеса, сферы услуг, развлечений. Компании развивают онлайн-каналы продаж, перенастраивают линии производства, находят новые идеи для развития. Специалисты Фонда консультируют и принимают заявки по электронным каналам связи. По займам на зарплату работает горячая линия, специалисты Фонда рассчитывают предварительную сумму займа и процентную ставку, помогают в подготовке пакета документов. В планах Фонда — дальнейшее развитие онлайн-каналов взаимодействия с предпринимателями.

Александр Хайкинсон отметил возможность для бизнеса получить поддержку через колл-центр ПСБ и при помощи набирающих популярность чат-ботов. Искусственный интеллект автоматически отвечает на стандартные вопросы клиентов. По итогам первого квартала текущего года 25% стандартных обращений было «закрыто» посредством использования искусственного интеллекта. Банк планирует к концу года довести эту долю до 40 %.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в условиях пандемии также предложил бизнесу новые продукты — помимо тех, что уже были раньше. Так, для предприятий из пострадавших отраслей действует программа предоставления беззалоговых займов на выплату заработной платы сотрудникам. Максимально фонд может выдать до 5 млн рублей, но не более объема расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам субъекта малого и среднего предпринимательства за 2019 год. Займы предоставляются на срок до 36 месяцев. Возможна отсрочка возврата основной суммы займа и процентов в первые 12 месяцев после его выдачи. Процентная ставка по договору займа устанавливается в размере 1 % годовых на первый год, 2 % — на второй год и 3 % на третий год. С начала действия программы — с 22 июня до начала июля — Фонд принял 13 пакетов документов на сумму 29,8 млн рублей, в основном от организаций туристической сферы, спорта и фитнеса, культуры, сферы услуг. Чтобы получить эту поддержку, нужно соответствовать ряду требований: предприятия должны быть зарегистрированы в Санкт-Петербурге, работать не менее 12 месяцев с момента регистрации, производить в 2019 году выплату среднемесячной заработной платы в расчете на одного сотрудника в размере не менее 1 МРОТ, установленного в Санкт-Петербурге на 2019 год (18 000 рублей).

— Мы стремимся помочь решить проблему нехватки залогового обеспечения при получении кредита в банке, — пояснила Питкянен . — Для этого фонд предоставляет поручительства до 100 млн рублей, но не более 50 % от суммы кредита. По основной программе микрофинансирования фонд с 1 апреля снизил ставки по займам — для производственных, научно-технических и инновационных предприятий процентная она составляет 3 % годовых, для субъектов МСП прочих видов деятельности снижена с 7 % до 5 %. Максимальная сумма — 5 млн рублей на срок до 36 месяцев. Под 1 % годовых займы могут получить производители масок, спецодежды, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, изделий медицинской техники.

По словам Александры Питкянен , количество обращений по займам увеличилось. С начала этого года к 1 июля выдано 54 займа на сумму 144,9 млн рублей. С 1 апреля по 30 июня — 40 займов на сумму 66,9 млн рублей. Как отмечают в Фонде, предприниматели всегда испытывали определенные сложности с привлечением кредитных ресурсов, а пандемия усугубила существующие проблемы.

Также предприятия из пострадавших отраслей могут рассчитывать на заём до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев для пополнения оборотных средств, материально-производственных запасов, выплаты зарплаты, налогов и сборов, платежей по аренде, оплаты коммунальных услуг, электроэнергии. Ставка составляет 1 % на первый год, со второго года — 3 %. Для оформления займа потребуется залог или поручительство.

Два в одном

Пандемия ускорили вовлечение всех отраслей в цифру, а в первую очередь — финансовый сегмент, рассказала Татьяна Утепова, директор «Академии Бизнес-Финанс». Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Правительством РФ в июле 2017 года, легла в основу направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы. Стратегией развития финансового рынка РФ предполагался рост цифровых финансовых услуг к 2020 году. Так, доля клиентов-пользователей мобильного банка уже выросла до 35–50 %, а 82 % финансовых организаций ожидают увеличения числа партнерств с финтех-компаниями в ближайшие 3–5 лет.

— Сегодня мы примерно это и видим, — заявила Татьяна Утепова. — Заложенные Центробанком направления практически идут своим ходом. При этом регулятор поддерживает отрасль: например, сдерживает комиссию по эквайрингу, сделав ее не более 1,2–2,2 % — в зависимости от типа карты или категории товара — на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года. Это помогает и населению, так как позволяет не увеличивать цену товара.

По словам Утеповой, организации, которые еще не вовлечены в процесс цифровизации, должны как можно скорее наладить взаимодействие с IT-компаниями. Но есть проблема: требуются большие вливания, чтобы банки и сами создавали технологии вместе с «айтишниками». Сейчас те же переводы и быстрые платежи стали проводить даже некредитные организации, и часть функций банков выполняют, например, операторы связи. Возникают опасения, что подобные компании могут перетянуть на себя финансовый поток банков — ведь у них есть налаженные программные продукты и системы связи. И поэтому для всей банковской системы актуальна следующая задача: оперативно выстроить экосистему для сращивания традиционных кредитных организаций с IT, что позволит им превратиться в то, что называют технобанком или необанком, переосмысливая все операции традиционного банка.

Чтобы успешно реагировать на тренды, банки вкладываются в новые продукты, востребованные клиентами.

— Мы понимаем, что сегодня удовлетворить потребности клиента просто банковскими продуктами не получится: люди уже начинают привыкать к получению разных услуг в одном окне, — рассказал Анатолий Песенников. — Помимо непосредственно финансовых сервисов мы предлагаем свою поддержку предпринимателям в организации бизнес-процессов. Так, с началом режима самоизоляции очень многие компании столкнулись с необходимостью развивать дистанционные форматы работы своих сотрудников и удаленные каналы продаж. Вместе с компаниями экосистемы мы делились компетенциями и сервисами по организации «удаленки». Например, «дочка» банка — BI.ZONE — открыла бесплатный доступ к сервисам по защите корпоративной сети и сотрудников на удаленном доступе. Компания «СБЕР Решения» запустила бесплатную горячую линию по вопросам организации удаленной работы.

Банк предложил решения и для конкретных отраслей. Это, например, удаленный сервис «Личный кабинет застройщика», с помощью которого можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы.

Ежемесячно Сбербанк совместно с компаниями экосистемы выводит на рынок пять новых сервисов, которые можно получить как в Сбербанк Бизнес Онлайн, так и у персонального клиентского менеджера. На электронной полке найдется практически любой продукт, который поможет в ведении бизнеса: от онлайн-бухгалтерии и юриста до электронного документооборота (E-Invoicing), комплексных аналитических систем для эффективного продвижения товаров и обеспечения безопасности сервисов. Например, в конце прошлого года банк запустил собственную платформу аналитики киберугроз Sberbank Threat Intelligence Platform, содержащую более 46 млн индикаторов компрометации. Благодаря ее запуску повысились показатели по выявлению и реагированию на киберугрозы.

— На Северо-Западе, по нашей статистике, предприниматели наиболее часто используют такие сервисы экосистемы Сбербанка, как «Работа.ру», курьерские услуги от Сберлогистики, «Личный юрист», бухгалтерия для бизнеса, продукты компании «Корус Консалтинг СНГ», — резюмировал Анатолий Песенников.

— Да, действительно, сегодня банки стремительно движутся в сторону информационных технологий. И выиграют те, кто в это инвестирует. Мы создаем собственную экосреду. Она так и называется: экосистема дистанционного банковского обслуживания «Мой бизнес», — уточнил Александр Хайкинсон. — В ПСБ порядка 70 % обслуживаемых юридических лиц из сегмента микробизнеса пользуются только мобильным банком. Как правило, это предприниматели, которые совмещают функционал и главного бухгалтера, и коммерческого директора. В остальных сегментах по итогам первого квартала доля пользователей мобильного банка составила 34 % — наблюдается рост по отношению к прошлому году в полтора раза, а по итогам второго квартала показатель роста приблизится к 50 %.

Кроме того, есть предприниматели малого и среднего бизнеса, которые пользуются исключительно мобильными сервисами. Доля таких клиентов более 13 %, и она неуклонно растет. Постепенно смартфон становится инструментом управления финансами как для частных, так и для юридических лиц, особенно в сегменте микробизнеса, подчеркнул Александр Хайкинсон.

Дорогие деньги

Предприниматели, с одной стороны, считают поддержку со стороны государства либо недостаточной, либо сложнодоступной, с другой — все же рады принятым мерам и отмечают эффективность и своевременность некоторых продуктов банков и Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

— Пострадали как признанные, так и не признанные пострадавшими отрасли, у всех образовались кассовые разрывы, поменялась бизнес-модель работы, — поделилась индивидуальный предприниматель Виктория Тишина. — Например, раньше моя компания поставляла одежду на маркетплейсы коллекциями, а теперь по временному принципу — раз в месяц. Банковская система оказалась более жизнеспособной, чем правительственная машина: банки показали, что более оперативные, у них сложившаяся экосистема, они берут и делают в кратчайшие сроки. Мы брали обнуляемый кредит в цифровом виде у Сбербанка — все сделали очень быстро. У меня получилось провести рефинансирование и оформить кредит, чем я очень довольна. Также хочу отметить работу Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса: благодаря ему я смогла оперативно взять на свою вторую фирму небольшой кредит в 800 тысяч рублей и изменила линейку одежды, которую я отправила на маркетплейсы. За счет этих продаж моя фирма не просела, и мы работаем в прежнем режиме. Цифровизация в условиях нестабильности — это будущее, и банковская система показала, что она способна реагировать на эту нестабильность и помогать бизнесу.

— Да, банки действительно стали работать в плане цифровизации быстрее: сейчас можно подавать заявки без посещения банков практически на любую услугу, — уточнил Игорь Балтрук, директор ООО «Реал Сервис». — Но для бизнеса, конечно, важнее не цифровые игрушки, а деньги и проценты, под которые мы их берём в нынешних условиях. Сейчас все стараются сократить траты и максимально эффективно использовать имеющиеся средства. И банковский процент становится серьезной статьей расходов для любого коммерсанта. Поражает, что для физических лиц проценты значительно ниже, и это не секрет. Понятно, что банкиры говорят про риски предпринимателей, но в сложившейся ситуации и физлица тоже «попали» в плане рисков не меньше предпринимателей. Наше предприятие — сельхозпроизводитель, по ОКВЭДу мы не входим в список пострадавших отраслей. Пытались подать на компенсацию зарплаты для сотрудников, но пока, к сожалению, пришлось отправить их в неоплачиваемые отпуска.

Нередко предприниматели сетуют на сложность получения поддержки — слишком тщательную проверку банков и необходимость собирать множество бумаг: по некоторым госпрограммам требуется предоставить более 40 документов, рассказал Игорь Балтрук.

— Да, стоимость денег — актуальный вопрос, который пандемия не сняла, — согласился Александр Хайкинсон. — Ещё недавно проценты в онлайн-кредитовании достигали 20 % и даже больше. Этот инструмент, безусловно, не заточен под инвестиции — нельзя инвестировать, взяв кредит под 16–20 % и даже 13 %. Это больше для пополнения оборотных средств, чтобы получить деньги быстро, с минимумом документов и общения с банком. Считать, что на базе таких онлайн-продуктов можно строить инвестиционную программу даже для микробизнеса, — неправильно. Существующие на рынке решения не подходят для этого и предполагают небольшие суммы — у нас изначально это было максимум 5 млн рублей, сейчас в рамках госпрограммы лимит увеличили до 10 млн, но эти деньги все равно не закрывают всех потребностей малого бизнеса.

Никто не сдается

В период пандемии многие барьеры для предпринимателей смягчились. По словам Татьяны Утеповой, регулятор в лице Центробанка заметно «ослабил вожжи контроля», чтобы сделать поддержку доступнее. Это касается некоторых рисковых труднодоступных операций, и теперь, даже если ликвидность не позволяет предприятию получить кредит, банки не так акцентируют на этом внимание.

Игорь Балтрук от имени предпринимательского сообщества выразил желание, чтобы банки все же оперативнее реагировали на просьбы бизнеса о помощи.

— Сейчас у нас обороты сократились примерно в 2,5–3 раза, и мы работаем на минимуме, как и многие компании. А вот те самые кассовые разрывы возникнут, когда начнется рост после упадка. Это произойдет к осени-зиме, я думаю, — и вот тогда реально понадобятся банковские продукты, обращений от предпринимателей станет больше, — подытожил он.

— «Цифра» — это скальпель, а операцию делает всё-таки хирург, и он должен быть профессионалом, — заявила Виктория Тишина. — Банковские продукты просто реализуются через цифровые каналы, но важно, чтобы все работало: например, мы реструктурировали кредит под 8,5 %, но не могли растянуть срок платежа из-за ограничения Минэкономразвития — этот продукт предполагает срок в три года. Однако мы написали в министерство, оно пошло нам навстречу, решив вопрос с банком, — и нам продлили срок.





Александр Хайкинсон резюмировал, что в работе по цифровизации продуктов и сервисов ПСБ находится на передовой. Банк вкладывает в развитие цифровых каналов достаточно большие средства и усилия:

— Наша цель, чтобы более 60 % всех продаж банковских услуг в следующем году были оформлены через цифровой канал.

С другой стороны, подчеркнул он, баланс между цифрой и офлайном должен сохраняться. По более сложным банковским продуктам, таким как инвестиционное кредитование, гарантийные продукты, хеджирование и тому подобное, следует сохранить живое общение с квалифицированным менеджером, а стандартные услуги по РКО, эквайрингу и текущая работа могут быть в большей степени переведены в цифру.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»