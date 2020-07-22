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22.07.2020 22:50
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«Буквально несколько сантиметров — и всё было бы очень плохо». Петербуженка рассказала о последствиях падения глыбы на автомобиль с дома на Боровой

Жительница Петербурга Анастасия рассказала «Фонтанке» о последствиях падения кирпичного фрагмента дома на её машину в Центральном районе. По словам горожанки, всего несколько сантиметров — и встретиться со своим супругом вечером 22 июля ей пришлось бы, в лучшем случае, в больнице.

«Всё произошло в 19:34 у дома № 34/24 на Боровой улице. Во время движения на машину упал огромный камень, как мы поняли, часть фасада. Пробило крышу, лобовое стекло, остались глубокие вмятины на капоте, разбиты все световые элементы. В общем, автомобиль не на ходу. Машина моя, но за рулём был супруг. У него мелкие порезы, серьёзно он не пострадал. Когда я приехала и всё это увидела, то поняла: ещё буквально несколько сантиметров — и всё было бы очень плохо. Мы в шоке», — рассказала Анастасия корреспонденту «Фонтанки».

автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия

По словам петербурженки, на месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и ГИБДД. От медицинской помощи её муж отказался. В настоящий момент пара ждёт эвакуатор. Впереди — оценка ущерба и общение со страховщиками. Изначально сообщалось, что в момент падения глыбы они оба были в машине.

автор видео читательница «Фонтанки» Анастасия

В пресс-службе администрации Центрального районе Петербурга «Фонтанке» сообщили, что указанное здание принадлежит городу. Оно неоднократно выставлялось на торги, но покупатель так и не нашёлся. Сейчас на месте происшествия находятся чиновники, сотрудники экстренных служб и представители ЖКС № 2.

«Дом давно находится в удручающем виде, никакие методы консервации ему уже не помогают. Его фасад затянут сеткой. Завтра специалисты повторно её перетянут и выполнят другие меры повышенной безопасности, чтобы такое впредь не повторялось», — добавили в пресс-службе районной администрации.

Как ранее писала «Фонтанка», с начала года здание уже дважды горело. В одном из пожаров погиб человек.

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Комментарии (2)

Nationalverrater_2
Очень длинно "пе-тер-бур-жен-ка". заснуть можно. предлагаю коротко и ясно ; петербурка, петербур,петерабадцы
OldObyvatel
А как же: "Да хоть камни с неба, мы в России?"
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