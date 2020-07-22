«Всё произошло в 19:34 у дома № 34/24 на Боровой улице. Во время движения на машину упал огромный камень, как мы поняли, часть фасада. Пробило крышу, лобовое стекло, остались глубокие вмятины на капоте, разбиты все световые элементы. В общем, автомобиль не на ходу. Машина моя, но за рулём был супруг. У него мелкие порезы, серьёзно он не пострадал. Когда я приехала и всё это увидела, то поняла: ещё буквально несколько сантиметров — и всё было бы очень плохо. Мы в шоке», — рассказала Анастасия корреспонденту «Фонтанки».

По словам петербурженки, на месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и ГИБДД. От медицинской помощи её муж отказался. В настоящий момент пара ждёт эвакуатор. Впереди — оценка ущерба и общение со страховщиками. Изначально сообщалось, что в момент падения глыбы они оба были в машине.

В пресс-службе администрации Центрального районе Петербурга «Фонтанке» сообщили, что указанное здание принадлежит городу. Оно неоднократно выставлялось на торги, но покупатель так и не нашёлся. Сейчас на месте происшествия находятся чиновники, сотрудники экстренных служб и представители ЖКС № 2.

«Дом давно находится в удручающем виде, никакие методы консервации ему уже не помогают. Его фасад затянут сеткой. Завтра специалисты повторно её перетянут и выполнят другие меры повышенной безопасности, чтобы такое впредь не повторялось», — добавили в пресс-службе районной администрации.

Как ранее писала «Фонтанка», с начала года здание уже дважды горело. В одном из пожаров погиб человек.