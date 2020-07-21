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21.07.2020 17:22
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253 года колонии получили двое российских моряков в Греции. Суд посчитал каждого нелегала, ввезенного в страну с их помощью

Двух российских моряков приговорили к 253 годам колонии в Греции за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом 21 июля сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», — заявил он информагентству.

Мельников пояснил, что такой большой срок наказания связан с тем, что моряки получили от 7 до 12 лет за каждого ввезенного нелегала.

Семенов и Возниковцев родом из Ижевска. Ранее СМИ сообщали, что их якобы могли ввести в заблуждение работодатели — моряки собирались сопровождать туристов, а им на судно «подсадили» нелегальных мигрантов. Очевидно, суд с этими доводами не согласился.

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Комментарии (4)

NikolayL
как там быстро все решается. не то что у нас. ефремову за дтп уже второй месяц не могут приговор вынести.
Pilat
Ну....был бы Трамп президентом РФ, по Греции уже наносился бы ракетно-бомбовый удар.
Но мы будем долго канючить и кланяться.
Swift_5e4d8a276f5e8
...... писалось про этот лохотрон турецкий, когда они нанимали наших на прогулочные помощниками ....турок в ответственный момент испарялся, а наши влипали по полной .... и эти не единственные, находящиеся в греческой тюрьме по этому поводу, танцев и прочих "своих не бросаем", от "калинки - малинки" что-то не слыхать.
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