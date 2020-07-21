253 года колонии получили двое российских моряков в Греции. Суд посчитал каждого нелегала, ввезенного в страну с их помощью

Двух российских моряков приговорили к 253 годам колонии в Греции за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом 21 июля сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.



«Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», — заявил он информагентству.



Мельников пояснил, что такой большой срок наказания связан с тем, что моряки получили от 7 до 12 лет за каждого ввезенного нелегала.

