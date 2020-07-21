Минэкономразвития РФ предлагает отменить право на тайну переписки ради инноваций. Эксперты видят в этом «непросчитываемые риски»

Министерство экономического развития предлагает в качестве эксперимента вывести из-под действующего регулирования, защищающего персональные данные, тайну связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну. Специалисты же предупреждают об опасности, пишет 21 июля «Коммерсантъ». Как следует из законопроекта Минэкономразвития, опубликованного 17 июля на regulation.gov.ru, ведомство также в рамках эксперимента хочет отменить требование об обязательном получении письменного согласия гражданина на обработку его данных и возможности отозвать такое согласие.



В пояснительной записке сказано, что речь идёт пока о двух конкретных проектах: проекте фонда «Иннопрактика» и «Национальной базы медицинских знаний» (НБМЗ) по применению искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и создании сервиса для повышения эффективности малого и среднего бизнеса, которым занимается Ассоциация больших данных. В первом предлагается использовать ИИ для принятия врачебных решений для лечения пациентов. Во втором хотят собирать банковские, абонентские и другие клиентские данные, чтобы бизнесмены могли получить советы по сфере и месту работы, увеличению эффективности предприятия. Однако такой законопроект, направленный на якобы развитие инноваций, может быть опасен для базовых прав человека, считают эксперты. Так, зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев говорит, что в случае принятия законопроекта, который «под видом развития инноваций представляет собой демонтаж права на неприкосновенность частной жизни», доступ к личным данным гражданина может стать бесконтрольным.