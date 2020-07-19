СМИ нашли в Белоруссии одного из самых разыскиваемых преступников мира, возможно, связанного с ЧВК и ФСБ. Он бывал в Петербурге

Согласно данным расследования, Марсалек отвечал за азиатскую ветвь немецкой компании Wirecard, которая обслуживала «высокорисковых клиентов», вроде нелегальных казино и порносайтов, — тех, с кем не хотели работать банки и платежные системы. СМИ также делают вывод, что именно эта компания занималась денежными переводами для российских ЧВК в Африке.

По наводке журналистов Financial Times, опубликовавших свое расследование в 2019 году, в ходе внутреннего разбирательства компания недосчиталась 2 миллиардов долларов, которые должны были храниться на счетах в Азии. Марсалек в числе других топ-менеджеров был уволен, но ареста, в отличие от главы компании, не дождался — якобы, уехав на Филиппины, а оттуда дальше в Китай. Но СМИ обнаружили, что это не так.

Марсалек, чье число перелетов по миру впечатлило даже видавших виды расследователей, судя по всему, находится в Витебске. Иммиграционные документы в Филиппинах были подделаны, а сам герой рассказывал знакомым, что находится в стране, где одни и те же люди у власти уже 25 лет. Таким немного кто может похвастаться. Кроме того, в базе о пересечении границы Марсалек действительно находится — как пересекавший границу Белоруссии в ночь на 19 июня — в день после отстранения от правления в Wirecard. В тот вечер в Минске приземлялся только один частный самолет — он улетел в Витебск всего через два часа. В Минск этот джет прибыл из Таллина, куда он прилетел, в свою очередь, из Австрии. По крайней мере, по известным журналистам документам (а у того аж шесть австрийских паспортов, еще три паспорта неизвестных государств и один дипломатический, не европейского государства), он страну не покидал.