СМИ нашли в Белоруссии одного из самых разыскиваемых преступников мира, возможно, связанного с ЧВК и ФСБ. Он бывал в Петербурге
The Insider опубликовал расследование, подготовленное совместно с Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy. Оно касается Яна Марсалека, австрийского подданного, обвиняемого в финансовых махинациях на 2 миллиарда долларов.
Согласно данным расследования, Марсалек отвечал за азиатскую ветвь немецкой компании Wirecard, которая обслуживала «высокорисковых клиентов», вроде нелегальных казино и порносайтов, — тех, с кем не хотели работать банки и платежные системы. СМИ также делают вывод, что именно эта компания занималась денежными переводами для российских ЧВК в Африке.
По наводке журналистов Financial Times, опубликовавших свое расследование в 2019 году, в ходе внутреннего разбирательства компания недосчиталась 2 миллиардов долларов, которые должны были храниться на счетах в Азии. Марсалек в числе других топ-менеджеров был уволен, но ареста, в отличие от главы компании, не дождался — якобы, уехав на Филиппины, а оттуда дальше в Китай. Но СМИ обнаружили, что это не так.
Марсалек, чье число перелетов по миру впечатлило даже видавших виды расследователей, судя по всему, находится в Витебске. Иммиграционные документы в Филиппинах были подделаны, а сам герой рассказывал знакомым, что находится в стране, где одни и те же люди у власти уже 25 лет. Таким немного кто может похвастаться. Кроме того, в базе о пересечении границы Марсалек действительно находится — как пересекавший границу Белоруссии в ночь на 19 июня — в день после отстранения от правления в Wirecard. В тот вечер в Минске приземлялся только один частный самолет — он улетел в Витебск всего через два часа. В Минск этот джет прибыл из Таллина, куда он прилетел, в свою очередь, из Австрии. По крайней мере, по известным журналистам документам (а у того аж шесть австрийских паспортов, еще три паспорта неизвестных государств и один дипломатический, не европейского государства), он страну не покидал.
Чем же фигура Марсалека заинтересовала российские СМИ? Дело в том, что, по утверждениям The Insider, Марсалек сотрудничал с Обществом австрийско-российской дружбы, передавая ему информацию, полученную от МВД Австрии и местных спецслужб. И это не все.
«В 2017 году Ян Марсалек в ходе встречи с бизнес-партнерами хвастался поездкой, которую он совершил на руины Пальмиры в Сирии в качестве гостя российских военных», — сообщает издание.
Связи с Россией у Марсалека обнаружились, действительно, тесные (и это еще журналисты нашли далеко не все документы, по которым тот путешествовал): в нашей стране за 10 лет он побывал свыше 60 раз. Заезжал и в Петербург. Но похвастаться знанием достопримечательностей Марсалек вряд ли может: все его визиты были подозрительно краткосрочными — буквально по несколько часов. СМИ делает предположение, что такая схема может быть связана с транспортировкой крупных денежных сумм: часть перелетов совершалась на частных бизнес-джетах. Кроме того, журналисты обнаружили особый интерес к персоне Марсалека со стороны ФСБ — та включила в базу все перелеты непростого пассажира, даже не связанные с Россией. Других объяснений, кроме как интереса к персоне Марсалека в качестве кандидата для вербовки, расследователи не называют.