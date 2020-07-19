Кадыров потребовал у Зеленского подтверждения извинений полуторагодовалой давности

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в резкой форме потребовал у президента Украины Владимира Зеленского подтверждения его прошлогодних извинений за шутки в старом шоу. Предыдущие его не устроили.

«Зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной», — словно угрожая, обратился к Зеленскому Кадыров в своем Telegram-канале вечером 18 июля.