Кадыров потребовал у Зеленского подтверждения извинений полуторагодовалой давности
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в резкой форме потребовал у президента Украины Владимира Зеленского подтверждения его прошлогодних извинений за шутки в старом шоу. Предыдущие его не устроили.
«Зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной», — словно угрожая, обратился к Зеленскому Кадыров в своем Telegram-канале вечером 18 июля.
Лидер Чечни, назвав себя, среди прочего, «пехотинцем Владимира Путина», предложил Зеленскому определиться со своим статусом и попросил его сделать первый шаг, чтобы закончить конфликт на востоке Украины. «Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?» — вопрошает Кадыров.
Реакция чеченского лидера оказалась, мягко говоря, запоздалой. Владимир Зеленский извинился перед всем мусульманским миром и Кадыровым за своих «ребят» полтора года назад, в 2019-м. В интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» он пояснил, что в подборку его передачи «Квартал 95» попали кадры с плачущим главой Чечни, и ему сообщили, что это оскорбляет религиозные чувства мусульман. При этом Зеленский даже не вёл эту программу.