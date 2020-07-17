Трое детей пострадали в ДТП в Калининском районе Петербурга днем 17 июля. Две девочки и мальчик попали под колеса кроссовера.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:25 у дома 77 по Северному проспекту 25-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan X-Trail, сбила девочек в возрасте 11 и 12 лет и 10-летнего мальчика. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.

В результате ДТП дети получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в больницу имени Раухфуса. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.