Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,

На кольцевой автодороге Петербурга с 18 июля камеры начнут фиксировать нарушения скоростного режима на участках дорожных работ. Только за половину 2020 года в местах ремонта на КАД произошло 15 аварий с пострадавшими, в том числе и смертельных.

Как сообщает 17 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работу камер фото- и видеофиксации нарушений на участках, где ведутся дорожные работы, планируется настроить так, чтобы они учитывали действующие временные схемы движения и требования временных дорожных знаков. Как правило, на всех участках, где идет ремонт, скорость временно ограничена до 50 км/ч. Плюс «нештрафуемый порог» в 20 км/ч. И на весь срок работ камеры будут настроены на фиксацию нарушений соответствующего скоростного режима.

Петербургская кольцевая является дорогой категории IА, то есть разрешенная скорость на ней составляет 110 км/ч. В течение года, особенно весной и летом, на магистрали ведутся различные работы по содержанию и ремонту, а сейчас еще и реконструкция северного участка. Для безопасности водителей и рабочих на всех участках работ разрешенная скорость снижена до 50 км/ч, однако участники движения зачастую игнорируют требования временных знаков и сильно превышают скорость, порой двигаясь даже быстрее 110 км/ч. Невнимательность и беспечность водителей в итоге приводит как к мелким ДТП с повреждением элементов обустройства дороги, так и к серьезным. В конце апреля водитель легкового автомобиля погиб, врезавшись на большой скорости в водоналивные ограждения в районе развязка с проспектом Энгельса. Всего с начала 2020 года по 30 июня на участках дорожных работ на КАД произошло 15 ДТП с пострадавшими. В них получили травмы 14 человек, шестеро погибли. Как правило, причиной аварий становились как раз невнимательность водителей и превышение скорости.

Об изменении в работе камер будут предупреждать табло переменной информации АСУДД КАД. Информацию о расположении камер на КАД можно узнать на сайте ФКУ Упрдор «Северо-Запад».