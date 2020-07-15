Цена за баррель Brent выросла после новостей о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть растут после публикации данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов от 15 июля.

По состоянию на 7.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% - до 43,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,5% - до 40,49 доллара за баррель.



В мае стартовали новые договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль.

