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10.07.2020 15:51
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Квадратный метр в новостройках Петербурга с начала года стал дороже почти на 9%

Рост цен на недвижимость стал одним из главных показателей первого полугодия 2020 года. По данным «Полис Групп», в Санкт-Петербурге с начала года цены на жилье выросли на 8,8%, в Ленинградской области цены растут не так активно — на 3,9%. Как отмечают аналитики, обычно полугодовой прирост составляет 5–6%.

Средняя цена квадратного метра в новостройках в городской черте сейчас составляет 141,6 тыс. рублей, в области — 85,4 тыс. рублей. На увеличение стоимости квадратного метра во многом повлиял спрос, выросший на фоне рекордно низких ставок по ипотеке и негативных ожиданий граждан, связанных с нестабильной ситуацией в экономике из-за пандемии коронавируса. В первом полугодии ставки по ипотеке опустились до рекордных показателей за счет программы государственной поддержки, а также снижения Центральным банком ключевой ставки до 4,5%.

«Это полугодие выбивается из привычной статистики из-за пандемии, которая повлияла на темпы продаж, — рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. — Но застройщики смогли попробовать новые возможности, в частности схему дистанционных продаж, которая ранее не применялась в качестве основной».

Рост цен у застройщиков различается в зависимости от спроса на конкретные объекты и доходит до 13–15% за полгода.

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Комментарии (4)

260551481
Обвал цен на рынке жилья неминуем. Через посредников, скорее всего это подрядчики с кем рассчитываются метрами заказчик, метры в новостройках все больше продаются по демпинговым ценам чтобы сегодня получить хоть что то, так как завтра все будет куда печальнее.
262126571
дальше лапшу вешайте.
260657101
Фантомный рост, кому нужны ваши метры, когда аренда ниже плинтуса, а вторичка тупо не продается по ценам предложения?
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