Квадратный метр в новостройках Петербурга с начала года стал дороже почти на 9%

Рост цен на недвижимость стал одним из главных показателей первого полугодия 2020 года. По данным «Полис Групп», в Санкт-Петербурге с начала года цены на жилье выросли на 8,8%, в Ленинградской области цены растут не так активно — на 3,9%. Как отмечают аналитики, обычно полугодовой прирост составляет 5–6%.



Средняя цена квадратного метра в новостройках в городской черте сейчас составляет 141,6 тыс. рублей, в области — 85,4 тыс. рублей. На увеличение стоимости квадратного метра во многом повлиял спрос, выросший на фоне рекордно низких ставок по ипотеке и негативных ожиданий граждан, связанных с нестабильной ситуацией в экономике из-за пандемии коронавируса. В первом полугодии ставки по ипотеке опустились до рекордных показателей за счет программы государственной поддержки, а также снижения Центральным банком ключевой ставки до 4,5%.