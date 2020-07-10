Квадратный метр в новостройках Петербурга с начала года стал дороже почти на 9%
Рост цен на недвижимость стал одним из главных показателей первого полугодия 2020 года. По данным «Полис Групп», в Санкт-Петербурге с начала года цены на жилье выросли на 8,8%, в Ленинградской области цены растут не так активно — на 3,9%. Как отмечают аналитики, обычно полугодовой прирост составляет 5–6%.
Средняя цена квадратного метра в новостройках в городской черте сейчас составляет 141,6 тыс. рублей, в области — 85,4 тыс. рублей. На увеличение стоимости квадратного метра во многом повлиял спрос, выросший на фоне рекордно низких ставок по ипотеке и негативных ожиданий граждан, связанных с нестабильной ситуацией в экономике из-за пандемии коронавируса. В первом полугодии ставки по ипотеке опустились до рекордных показателей за счет программы государственной поддержки, а также снижения Центральным банком ключевой ставки до 4,5%.
«Это полугодие выбивается из привычной статистики из-за пандемии, которая повлияла на темпы продаж, — рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. — Но застройщики смогли попробовать новые возможности, в частности схему дистанционных продаж, которая ранее не применялась в качестве основной».
Рост цен у застройщиков различается в зависимости от спроса на конкретные объекты и доходит до 13–15% за полгода.