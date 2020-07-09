Капитан ФСБ получила условный срок за разговорчивость. Она утверждает, что гостайну не разглашала
Три года условно получила капитан ФСБ Анна Соловьева по статье о разглашении государственной тайны постороннему лицу. Она не признает вину.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Соловьеву признали виновной 9 июля за общение в 2015–2016 годах. Она якобы выясняла регистрационные данные абонентов, кому они звонили и где в этот момент находились, затем все это передавала через мессенджеры или лично гражданскому лицу — уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.
Соловьева вину не признала, получила три года условно, и на два года ей запрещено работать в качестве представителя власти.
Ее адвокат Александр Шкурихин сообщил «Фонтанке», что, скорее всего, приговор будет обжалован.