Капитан ФСБ получила условный срок за разговорчивость. Она утверждает, что гостайну не разглашала

Три года условно получила капитан ФСБ Анна Соловьева по статье о разглашении государственной тайны постороннему лицу. Она не признает вину.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Соловьеву признали виновной 9 июля за общение в 2015–2016 годах. Она якобы выясняла регистрационные данные абонентов, кому они звонили и где в этот момент находились, затем все это передавала через мессенджеры или лично гражданскому лицу — уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

