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09.07.2020 17:15
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Капитан ФСБ получила условный срок за разговорчивость. Она утверждает, что гостайну не разглашала

Три года условно получила капитан ФСБ Анна Соловьева по статье о разглашении государственной тайны постороннему лицу. Она не признает вину.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Соловьеву признали виновной 9 июля за общение в 2015–2016 годах. Она якобы выясняла регистрационные данные абонентов, кому они звонили и где в этот момент находились, затем все это передавала через мессенджеры или лично гражданскому лицу — уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

Соловьева вину не признала, получила три года условно, и на два года ей запрещено работать в качестве представителя власти.

Ее адвокат Александр Шкурихин сообщил «Фонтанке», что, скорее всего, приговор будет обжалован.

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Комментарии (4)

Kohomada
Ну, получила от страны сполна! Больше послужить не хочется?
261860121
" По сравнению с нашей концессией это деяние,хотя и предусмотренное Уголовным кодексом,все же имеет невинный вид детской игры в крысу." "12 стульев." Ну хотела тетенька чуть-чуть денежок на булавки,тем более гостайну не разбалтывала.ну чуть-чуть вторглась в личную жизнь с использованием служебного положения,понять,простить...
iphonedimona
А можно написать по-русски, чем эта дама занималась? Мой перевод звучит так: сливала налево данные прослушки.
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