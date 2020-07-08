У пары лебедей Руслана и Людмилы в Ленинградском зоопарке — пополнение.

Как уточнили 8 июля в заведении, самка села на гнездо 27 мая и провела на нём 40 дней. Всё это время заботливый самец ответственно оберегал семью. Птенец вылупился 5 июля.

«Несколько дней назад сотрудники, проводя утренний обход, обнаружили две половинки скорлупки, выпавшие из гнезда. Первые два дня малыш не отходил от матери, лишь иногда орнитологи замечали высунувшийся любопытный клюв, а вчера, на 3-й день после появления на свет, пушистый смельчак сделал свои первые шаги», — рассказали в пресс-службе зоопарка.