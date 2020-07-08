ЦИК РФ пообещал пережить оскорбления от «политических побирушек и содержанок», но наказать проголосовавших несколько раз

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации прокомментировала прошедшее голосование по изменению Конституции, а также возможные правонарушения во время плебисцита.



«Оскорбления от так называемых «политических побирушек и содержанок», которые распространяют откровенную ложь и тиражируют фейки, мы переживем. И будем продолжать их публично разоблачать», — приводит 8 июля заявление Эллы Памфиловой Telegram-канал ЦИК.

По ее словам, в избирательной комиссии знают о попытках неоднократно проголосовать во время плебисцита. Чтобы разобраться с подобными случаями, в ЦИК была создана специальная рабочая группа. «Мы уже неоднократно заявляли: все, кто совершил такое правонарушение (неоднократное голосование), будут нами найдены. Подчеркну, эти граждане нарушили закон, и такое деяние наказывается штрафом, а если оно совершено неоднократно — то закон это рассматривает как уголовное преступление», — заверила глава ЦИК.