ЦИК РФ пообещал пережить оскорбления от «политических побирушек и содержанок», но наказать проголосовавших несколько раз
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации прокомментировала прошедшее голосование по изменению Конституции, а также возможные правонарушения во время плебисцита.
«Оскорбления от так называемых «политических побирушек и содержанок», которые распространяют откровенную ложь и тиражируют фейки, мы переживем. И будем продолжать их публично разоблачать», — приводит 8 июля заявление Эллы Памфиловой Telegram-канал ЦИК.
По ее словам, в избирательной комиссии знают о попытках неоднократно проголосовать во время плебисцита. Чтобы разобраться с подобными случаями, в ЦИК была создана специальная рабочая группа. «Мы уже неоднократно заявляли: все, кто совершил такое правонарушение (неоднократное голосование), будут нами найдены. Подчеркну, эти граждане нарушили закон, и такое деяние наказывается штрафом, а если оно совершено неоднократно — то закон это рассматривает как уголовное преступление», — заверила глава ЦИК.
Памфилова сообщила, что уже установлены данные россиянки, которая, по ее же словам, смогла неоднократно проголосовать в Израиле. Также глава ЦИК заверила, что знает и личность гражданина, который отдал свой голос по дистанционному электронному голосованию, а затем проголосовал еще и на избирательном участке в Великобритании. «Поэтому, если он нас слышит, Алексей Валерьевич, готовьтесь получить протокол об административном правонарушении, которое вы совершили. Сомневаюсь, что данный факт положительно скажется на вашей биографии», — обратилась к нарушителю Памфилова.
Согласно статье 142.2 УК РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеней для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.