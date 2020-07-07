Вероятные главари и участники террористической организации задержаны при обысках в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали семь человек по подозрению в участии в организации запрещённой в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль Ислами».
Как 7 июля заявили представители службы, среди задержанных есть три главаря и четверо рядовых активных участников. По данным ТАСС, на собраниях они тайно распространяли среди жителей Крыма «террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».
На опубликованном в соцсетях ролике видно, как специалисты раскладывают по полу найденные в квартирах листовки и книги, вероятно, с запрещёнными материалами.
Сотрудники ФСБ России задержали семерых членов запрещённой в РФ экстремистской группировки "Хизб ут-Тахрир", среди которых лидеры ячейки. #Крым pic.twitter.com/d9grx2ThWK— 𝕯ʍт (@dmtaum) July 7, 2020
Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов, юристов на места обысков не допустили. Задержанные отказались от сотрудничества со следствием.
Весной 2019 года сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность ячейки запрещенной организации. Тогда были задержаны 20 предполагаемых участников. Всего по делу проходят 29 подозреваемых.
Восемь членов запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» также были осуждены в Петербурге в 2018 году. Тогда один из них получил 10,5 лет лишения свободы, остальных приговорили к 5,5–6 годам строгого режима.