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07.07.2020 14:14
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Вероятные главари и участники террористической организации задержаны при обысках в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали семь человек по подозрению в участии в организации запрещённой в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль Ислами».

Как 7 июля заявили представители службы, среди задержанных есть три главаря и четверо рядовых активных участников. По данным ТАСС, на собраниях они тайно распространяли среди жителей Крыма «террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».

На опубликованном в соцсетях ролике видно, как специалисты раскладывают по полу найденные в квартирах листовки и книги, вероятно, с запрещёнными материалами.

Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов, юристов на места обысков не допустили. Задержанные отказались от сотрудничества со следствием.

Весной 2019 года сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность ячейки запрещенной организации. Тогда были задержаны 20 предполагаемых участников. Всего по делу проходят 29 подозреваемых.

Восемь членов запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» также были осуждены в Петербурге в 2018 году. Тогда один из них получил 10,5 лет лишения свободы, остальных приговорили к 5,5–6 годам строгого режима.

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