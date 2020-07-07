В Крыму сотрудники ФСБ задержали семь человек по подозрению в участии в организации запрещённой в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль Ислами».



Как 7 июля заявили представители службы, среди задержанных есть три главаря и четверо рядовых активных участников. По данным ТАСС, на собраниях они тайно распространяли среди жителей Крыма «террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».



На опубликованном в соцсетях ролике видно, как специалисты раскладывают по полу найденные в квартирах листовки и книги, вероятно, с запрещёнными материалами.