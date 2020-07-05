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05.07.2020 22:28
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«Зенит» победил «Краснодар» и стал чемпионом в седьмой раз

Футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона 2019/20, обыграв на выезде «Краснодар» в воскресенье, 5 июля. Для петербуржцев это седьмой чемпионский титул.

Матч с «Краснодаром» закончился победой со счетом 4:2. Голы за «Зенит» забили Сердар Азмун (5 и 52 минут), Артем Дзюба (45) и Алексей Сутормин (71). Хозяева встречи ответили на это двумя точными ударами Даниила Уткина (29, 50).

После этого успеха на счету «Зенита» стало 62 очка, и команда из Петербурга стала достижимой для соперника за четыре тура до окончания турнира. Это самый ранний титул в истории российских чемпионатов.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом страны в сезонах 1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20.

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Комментарии (20)

Юра Алекс
Обосраться и не жить...
f0ntan
Теперь Семаку некогда будет тренерством заниматься. Будет внучку воспитывать
VF812
Надеюсь, на торжествах никто на коленках ползать не будет?
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