Футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона 2019/20, обыграв на выезде «Краснодар» в воскресенье, 5 июля. Для петербуржцев это седьмой чемпионский титул.
Чемпионы! ✨ pic.twitter.com/V05XIXsNCb— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
Матч с «Краснодаром» закончился победой со счетом 4:2. Голы за «Зенит» забили Сердар Азмун (5 и 52 минут), Артем Дзюба (45) и Алексей Сутормин (71). Хозяева встречи ответили на это двумя точными ударами Даниила Уткина (29, 50).
После этого успеха на счету «Зенита» стало 62 очка, и команда из Петербурга стала достижимой для соперника за четыре тура до окончания турнира. Это самый ранний титул в истории российских чемпионатов.
Напомним, «Зенит» становился чемпионом страны в сезонах 1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20.