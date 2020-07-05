Футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона 2019/20, обыграв на выезде «Краснодар» в воскресенье, 5 июля. Для петербуржцев это седьмой чемпионский титул.

Матч с «Краснодаром» закончился победой со счетом 4:2. Голы за «Зенит» забили Сердар Азмун (5 и 52 минут), Артем Дзюба (45) и Алексей Сутормин (71). Хозяева встречи ответили на это двумя точными ударами Даниила Уткина (29, 50).

После этого успеха на счету «Зенита» стало 62 очка, и команда из Петербурга стала достижимой для соперника за четыре тура до окончания турнира. Это самый ранний титул в истории российских чемпионатов.