FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
05.07.2020 11:18
7
Печать

Полиция переночевала на Рубинштейна и Дворцовой. В отделения уехали 49 человек

Полицейские составили компанию петербуржцам, гуляющим ночью в центре города. Сотрудники МВД прошлись по барам, оставив после себя административные протоколы.

Рейд полиции с силовой поддержкой ОМОНа захватил улицы Рубинштейна, Думскую и Дворцовую площадь в ночь на 5 июля.

ГУ МВД по СПб и ЛО

«В отдел полиции доставлено 49 нарушителей для составления различных протоколов: 1 гражданин по факту нарушения тишины, 1 — за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, 3 — за мелкое хулиганство и 44 человека — за употребление алкоголя в неположенном месте», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские также посетили бары, работающие навынос. Составлено три протокола за нарушение тишины. На улице Рубинштейна сотрудника заведения привлекли к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Также 13 водителей получили протоколы о неправильной тонировке. В ходе проверки документов и осмотре транспортных средств выявлен автомобиль, находящийся в розыске как скрывшийся с места ДТП.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Hans-Christian
Почему только один протокол за нарушение тишины? Да там 80% гуляющих можно сразу оформлять!
AP-SPb
Хорошо, что лед хоть сколько-то тронулся. Непонятно только почему за шум только 1 протокол... Музыка орет из каждой второй тачки, каждая третья с неисправной или незаконно модифицированнной выхлопной системой... Где статистика изьятия таких машин? Например, как орудия совершения правонарушения... После 22-х во всем Центре должно быть тише, чем в самой глухой тайге.
Olen
Однозначно поддерживаю!
Да что дом, могут даже загородный клуб построить и опенэйрить там хоть всё лето напролёт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний