Полиция переночевала на Рубинштейна и Дворцовой. В отделения уехали 49 человек
Полицейские составили компанию петербуржцам, гуляющим ночью в центре города. Сотрудники МВД прошлись по барам, оставив после себя административные протоколы.
Рейд полиции с силовой поддержкой ОМОНа захватил улицы Рубинштейна, Думскую и Дворцовую площадь в ночь на 5 июля.
ГУ МВД по СПб и ЛО
«В отдел полиции доставлено 49 нарушителей для составления различных протоколов: 1 гражданин по факту нарушения тишины, 1 — за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, 3 — за мелкое хулиганство и 44 человека — за употребление алкоголя в неположенном месте», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Полицейские также посетили бары, работающие навынос. Составлено три протокола за нарушение тишины. На улице Рубинштейна сотрудника заведения привлекли к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Также 13 водителей получили протоколы о неправильной тонировке. В ходе проверки документов и осмотре транспортных средств выявлен автомобиль, находящийся в розыске как скрывшийся с места ДТП.