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05.07.2020 10:40
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В Петербурге официальных ковидных смертей за сутки в два раза больше, чем в Москве

Ещё 42 смерти попали в официальную коронавирусную статистику Петербурга. Северная столица снова впереди: в Москве зафиксировано 24 смерти, в Московской области — 11. Таковы данные сайта «Стопкоронавирус.рф», опубликованные утром 5 июля.

Петербург уже пятый день лидирует в общероссийской летальной статистике. Накануне сообщалось о 31-й смерти. Всего за период пандемии в городе зарегистрировано 1345 умерших пациентов с коронавирусом.

В Северной столице в течение последней недели продолжает расти число заболевших.

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Комментарии (16)

262124491
Думаю в сметность свою лепту внес и Ленэкспо, где ожидающие результатов на ковид лежали уже с ковидными больными и лекарств и врачей не хватало. Спасибо градоправителю, знатно попилил а люди это же расходный матерьял
alexpv
Так если бы с самого начала статистику не искажали, то все яснее бы было.
А то только через две месяца карантина оказалось что число смертей это не за прошедшие сутки, а за 1913 год.
Я уже перестал вообще на всю эту лажу давно реагировать
вадики
А в Питере был самый сопливый никчемный безвольный карантин по Бегловски.Жёстко посадить Всех без возможности выхода на улицу как в Кетае и тогда новых заражения и смертей можно было бы избежать
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