В Петербурге официальных ковидных смертей за сутки в два раза больше, чем в Москве
Ещё 42 смерти попали в официальную коронавирусную статистику Петербурга. Северная столица снова впереди: в Москве зафиксировано 24 смерти, в Московской области — 11. Таковы данные сайта «Стопкоронавирус.рф», опубликованные утром 5 июля.
Петербург уже пятый день лидирует в общероссийской летальной статистике. Накануне сообщалось о 31-й смерти. Всего за период пандемии в городе зарегистрировано 1345 умерших пациентов с коронавирусом.
В Северной столице в течение последней недели продолжает расти число заболевших.