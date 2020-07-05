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05.07.2020 10:34
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И снова в рост. В Петербурге опять увеличилось количество заболевших коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Петербурге не прекращает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 275 человек, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» 5 июля.

Больше всего новых случаев заболевания по-прежнему выявляют в Москве. За последние сутки в столице зарегистрировано 650 заболевших. На втором месте Московская область — 287 заболевших. Замыкает тройку лидеров Петербург.

Всего за последние сутки в России подтверждено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 134 летальных исхода. Полностью выздоровело 3 871 человек.

В Северной столице заболеваемость начала расти с 30 июня. Этому, по мнению Роспотребнадзора, способствовали массовые мероприятия.

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Комментарии (36)

NikIvanov
Ну надо же! И как только такое могло случиться...
mikff
Пишите тоже, кто разделяет мое мнение. IMHO - сейчас реально опасный момент, ибо после снятия ограничений, да еще, в дополнение к этому, парада и голосования - "словить" вторую волну более чем вероятно, и умный руководитель должен действовать на опережение. И лучше сейчас восстановить относительно мягкие ограничения, чем потом получить переполненные больницы и вводить жесткие ограничения. В Москве, может быть, второй волны и не будет, так как у них достаточно высокий процент переболевших, но у нас иная ситуация, так как переболевших на душу населения в 2-3 раза меньше, чем в Москве, и это обязательно надо учитывать.
260976171
УжесточАЙ ЗА СВОЙ СЧЕТ. Выдели нам денег МИККА !
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