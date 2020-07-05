И снова в рост. В Петербурге опять увеличилось количество заболевших коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Петербурге не прекращает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 275 человек, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» 5 июля.

Больше всего новых случаев заболевания по-прежнему выявляют в Москве. За последние сутки в столице зарегистрировано 650 заболевших. На втором месте Московская область — 287 заболевших. Замыкает тройку лидеров Петербург.

Всего за последние сутки в России подтверждено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 134 летальных исхода. Полностью выздоровело 3 871 человек.