И снова в рост. В Петербурге опять увеличилось количество заболевших коронавирусом
Количество заболевших коронавирусом в Петербурге не прекращает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 275 человек, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» 5 июля.
Больше всего новых случаев заболевания по-прежнему выявляют в Москве. За последние сутки в столице зарегистрировано 650 заболевших. На втором месте Московская область — 287 заболевших. Замыкает тройку лидеров Петербург.
Всего за последние сутки в России подтверждено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 134 летальных исхода. Полностью выздоровело 3 871 человек.
В Северной столице заболеваемость начала расти с 30 июня. Этому, по мнению Роспотребнадзора, способствовали массовые мероприятия.