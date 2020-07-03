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03.07.2020 15:05
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В Петербурге ученого приговорили за окутанные государственной тайной хищения. Он работал с крупнейшими КБ страны

Санкт-Петербургский городской суд 3 июля огласил приговор 72-летнему ученому Александру Романову. Он признан виновным в хищении госсобственности с использованием составляющих государственную тайну сведений.

О приговоре Романову сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга:

«Подсудимый признан виновным в девяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде 6 лет условно с испытательным сроком 4,5 года. Гражданский иск ПАО «Невское ПКБ» удовлетворен на 13,8 миллиона рублей».

Дело слушалось в закрытом судебном заседании, материалы содержат гриф «Секретно».

Уголовное дело в отношении Романова вело Главное следственное управление ГУ МВД Петербурга и области. Как сообщили «Фонтанке» близкие к расследованию собеседники, его возбудили в августе 2011 года в отношении неустановленных лиц, причастных к систематическим хищениям госсредств, выделяемых конструкторским бюро и научным центрам на проектирование кораблей, подводных лодок и судов. В отношении Романова дело выделили в июле 2013 года и неоднократно приостанавливали из-за бегства подсудимого за границу. «Фонтанка» нашла аккаунты Романова в соцсетях и выяснила, что он жил в Литве и пытался зарабатывать интернет-продажами. Летом 2018-го добровольно вернулся в Россию, так как понял, что скрываться бессмысленно. Со следствием он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Романов — доктор технических наук с ученой степенью доцента. Работал с крупнейшими проектным и исследовательскими институтами страны, в том числе научным центром Крылова, КБ «Рубин», Северным проектно-конструкторским бюро, Невским проектно-конструкторским бюро.

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Комментарии (1)

mjaroslav
Испытательный срок 45 лет? Актуально ли такое для 72-летнего ученого? А ну как через 45 лет снова за старое примется?
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