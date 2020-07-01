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01.07.2020 15:34
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Три четверти — за. ЦИК РФ публикует первые результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России начала подсчет итогов общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в регионах, где оно уже завершено, по первым результатам 73% проголосовавших одобряют внесение поправок в основной закон страны.

«Запущен счетчик предварительных итогов по стране: по состоянию на 15:00 по мск 73% проголосовавших граждан поддерживают поправки в Конституцию», — сообщила пресс-служба ЦИК в Twitter.

Информагентства добавляют, что обработаны менее 1 процента бюллетеней.

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Комментарии (13)

Александр Соломко
Цик врёт
261978281
Где эти люди? Из 100 человек моего окружения, все проголосовали против.
Нет фиодальному строю и опричнине!
Memory17
Сходили, всей семьёй проголосовали против Кащея Бессмертного )
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