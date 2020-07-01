Три четверти — за. ЦИК РФ публикует первые результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России начала подсчет итогов общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в регионах, где оно уже завершено, по первым результатам 73% проголосовавших одобряют внесение поправок в основной закон страны.



«Запущен счетчик предварительных итогов по стране: по состоянию на 15:00 по мск 73% проголосовавших граждан поддерживают поправки в Конституцию», — сообщила пресс-служба ЦИК в Twitter.

