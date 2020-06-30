Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием. В Минздраве нашли еще одну опасность COVID-19

Главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ предупредила о негативном влиянии коронавирусной инфекции на мужское здоровье.

«Проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия. Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID дает 38%-ное уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы», — цитирует 30 июня заявление Елены Уваровой РИА «Новости».

Накануне ученые пришли к выводу, что вирус оказывает влияние на весь организм человека, а последствия могут наблюдаться еще много лет.