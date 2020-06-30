FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +18
69.95р78.68р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 11:51
5
Печать

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием. В Минздраве нашли еще одну опасность COVID-19

Главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ предупредила о негативном влиянии коронавирусной инфекции на мужское здоровье.

«Проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия. Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID дает 38%-ное уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы», — цитирует 30 июня заявление Елены Уваровой РИА «Новости».

Накануне ученые пришли к выводу, что вирус оказывает влияние на весь организм человека, а последствия могут наблюдаться еще много лет.

С начала пандемии в России зафиксировали уже 647 849 случаев COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

nick7rus
Гинеколог! А где же уролог или андролог с такими заявлениями? Иксперды
Кровокрас
в этом же вся главная фишка китайского вируса ! а все остальное - побочные эффекты
260777611
Нам нужна качественная сперма. Где же вакцина?))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний