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30.06.2020 07:48
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Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала, чтобы объединить русских

Музыкант и общественный деятель из Петербурга Сергей Шнуров, лидер групп «Ленинград» и «Рубль», занял должность генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI, вещающего в 53 странах.

Как сообщает пресс-служба канала, Шнуров вместе с командой RTVI «займётся объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через актуальный контент и общий культурный концепт». В его задачи входит формирование общей креативной стратегии развития канала, составление сетки вещания, участие в создании концепций новых программ, обновление позиционирования RTVI и продвижение бренда канала. «Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей», - объяснил собственник RTVI Микаель Исраелян.

Немаловажной для канала стала успешная деятельность Шнурова в соцсетях: в пресс-релизе отмечается, что суммарный охват его YouTube-канала превысил 1,7 млрд просмотров.

Создатели RTVI называют его мультиплатформенным СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Оно создано в 2000 году, в его состав входят телеканал, сайт и аккаунты в соцсетях с общим охватом аудитории – 225 миллионов человек. Канал представлен в 53 странах, среди которых США, Канада, Израиль, Германия, европейские страны, страны Балтии и постсоветского пространства, в том числе Белоруссия и Армения. В ближайших планах RTVI –развитие на Западном Побережье США, усиление присутствия в Грузии, Армении и Европе.

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Комментарии (10)

W Bons
Микаэль Исраэлян это позывной , я вас умоляю
SSGHQ
Отброс всплыл. И до того омерзтельнейший был канал, стал еще гаже.
261889661
Толстая пачка свежеотпечатанных зеленоватых купюр имеет головокружительный аромат, а уж про запах из хорошего большого кожаного саквояжа, наполненного такими пачками, можно только догадываться!
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