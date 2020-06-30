Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала, чтобы объединить русских
Музыкант и общественный деятель из Петербурга Сергей Шнуров, лидер групп «Ленинград» и «Рубль», занял должность генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI, вещающего в 53 странах.
Как сообщает пресс-служба канала, Шнуров вместе с командой RTVI «займётся объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через актуальный контент и общий культурный концепт». В его задачи входит формирование общей креативной стратегии развития канала, составление сетки вещания, участие в создании концепций новых программ, обновление позиционирования RTVI и продвижение бренда канала. «Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей», - объяснил собственник RTVI Микаель Исраелян.
Немаловажной для канала стала успешная деятельность Шнурова в соцсетях: в пресс-релизе отмечается, что суммарный охват его YouTube-канала превысил 1,7 млрд просмотров.
Создатели RTVI называют его мультиплатформенным СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Оно создано в 2000 году, в его состав входят телеканал, сайт и аккаунты в соцсетях с общим охватом аудитории – 225 миллионов человек. Канал представлен в 53 странах, среди которых США, Канада, Израиль, Германия, европейские страны, страны Балтии и постсоветского пространства, в том числе Белоруссия и Армения. В ближайших планах RTVI –развитие на Западном Побережье США, усиление присутствия в Грузии, Армении и Европе.