ОСК: Дочка Кировского завода может задержать сдачу крупнейших атомных ледоколов в Петербурге
Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов пожаловался на проблему с постройкой крупнейших в мире атомных ледоколов «Арктика», «Урал» и «Сибирь».
«У нас есть одна проблема, как всегда, с компанией «Киров-энергомаш», она в очередной раз не выдерживает сроки поставки турбин на последний ледокол из первой тройки. Поэтому, возможно, там могут появиться какие-то задержки», — заявил он 29 июня во время пресс-конференции с журналистами.
По словам главы ОСК, головные заказы идут более убыточно и сложно, чем серийные.
«Арктика» станет первым по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Вместе со строящимися рядом серийными ледоколами того же проекта 22220 «Сибирь» и «Урал» он сменит своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Они смогут работать в море и устьях рек и проводить во льдах высотой до трех метров в одиночку танкеры водоизмещением до 100 тысяч тонн.
Ранее заявлялась сдача «Арктики» до конца 2019 года, первого серийного атомного ледокола «Сибирь» — на ноябрь 2020-го, второго серийного атомного ледокола «Урал» — на ноябрь 2021 года.