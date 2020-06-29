ОСК: Дочка Кировского завода может задержать сдачу крупнейших атомных ледоколов в Петербурге

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов пожаловался на проблему с постройкой крупнейших в мире атомных ледоколов «Арктика», «Урал» и «Сибирь».

«У нас есть одна проблема, как всегда, с компанией «Киров-энергомаш», она в очередной раз не выдерживает сроки поставки турбин на последний ледокол из первой тройки. Поэтому, возможно, там могут появиться какие-то задержки», — заявил он 29 июня во время пресс-конференции с журналистами.

По словам главы ОСК, головные заказы идут более убыточно и сложно, чем серийные.