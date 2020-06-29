В театре Хельсинки произошел взрыв
В городском театре финской столицы прогремел взрыв. Один человек ранен.
«На территории городского театра спасательные службы и подразделения скорой помощи. По предварительным данным, на месте произошел взрыв», — сообщила финская полиция 29 июня в своем twitter.
Газете Helsingin Sanomat стало известно, что взрыв произошел в «техническом помещении». Пострадал сотрудник театра, как сообщили в ремонтной компании, которая вела работы на объекте.
Сейчас все работники театра отправлены домой.