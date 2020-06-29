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29.06.2020 13:39
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В театре Хельсинки произошел взрыв

В городском театре финской столицы прогремел взрыв. Один человек ранен.

«На территории городского театра спасательные службы и подразделения скорой помощи. По предварительным данным, на месте произошел взрыв», — сообщила финская полиция 29 июня в своем twitter.

Газете Helsingin Sanomat стало известно, что взрыв произошел в «техническом помещении». Пострадал сотрудник театра, как сообщили в ремонтной компании, которая вела работы на объекте.

Сейчас все работники театра отправлены домой.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Как в НАТО - так взрыв. Как в скрепляндии - так ХЛОПОК.
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