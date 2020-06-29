FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +18
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.06.2020 13:02
3
Печать

В Финляндии разработали «самый быстрый и дешевый» тест на коронавирус. Все население Суоми можно протестировать за 10 дней

Финские компании рассказали о создании нового способа тестирования на COVID-19, который позволит выявлять заболевшего за несколько минут.

«В Хельсинки летом <...> начнется эксперимент, чтобы выяснить, можно ли определить коронавирус по выдыхаемому человеком воздуху. Это может стать самым быстрым и, возможно, самым дешевым тестом на коронавирус в мире. Результат можно получить за две минуты, а один тест стоит два евро», — говорится 29 июня в пресс-релизе компаний Forum Virium Helsinki и Deep Sensing Algorithms.

Финский «анализатор» при помощи наносенсоров будет выявлять в выдыхаемом воздухе органические соединения, которые являются биомаркерами. Анализ биомаркеров, вызванных различными заболеваниями, поможет выявить и коронавирус. Всех добровольцев, готовых пройти тестирование, будут проверять на COVID-19 при помощи «анализатора» и традиционного способа, чтобы понять точность новинки.

Если тесты покажут эффективность разработки, то первые устройства для тестирования людей будут готовы в августе.

«Все население Финляндии можно протестировать за десять дней. Затраты на тестирование будут незначительными по сравнению с крупномасштабными мерами по борьбе с вирусом», — резюмирует гендиректор Deep Sensing Algorithms Пекка Риссанен.

В мае в Финляндии начали использовать собак для выявления бессимптомных носителей коронавируса.

С начала пандемии в Суоми было зафиксировано 7 198 случаев COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

261254291
Коронавирус? Ты здесь?
Не отвечает!
Сестра, пишите, пациент здоров!
(Тест срабатывает только если спрашивать на финском языке)
ТиМуР
Это уже что-то . Надеюсь, монополисты в сфере медицины в разных странах пропустят этот метод к себе .
260569221
Отличная новость!!!
Поэтому срочно открывайте границы!
Хочу кофе, икры и фейри
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний