В Финляндии разработали «самый быстрый и дешевый» тест на коронавирус. Все население Суоми можно протестировать за 10 дней

«В Хельсинки летом <...> начнется эксперимент, чтобы выяснить, можно ли определить коронавирус по выдыхаемому человеком воздуху. Это может стать самым быстрым и, возможно, самым дешевым тестом на коронавирус в мире. Результат можно получить за две минуты, а один тест стоит два евро», — говорится 29 июня в пресс-релизе компаний Forum Virium Helsinki и Deep Sensing Algorithms.

Финские компании рассказали о создании нового способа тестирования на COVID-19, который позволит выявлять заболевшего за несколько минут.

Финский «анализатор» при помощи наносенсоров будет выявлять в выдыхаемом воздухе органические соединения, которые являются биомаркерами. Анализ биомаркеров, вызванных различными заболеваниями, поможет выявить и коронавирус. Всех добровольцев, готовых пройти тестирование, будут проверять на COVID-19 при помощи «анализатора» и традиционного способа, чтобы понять точность новинки.

Если тесты покажут эффективность разработки, то первые устройства для тестирования людей будут готовы в августе.

«Все население Финляндии можно протестировать за десять дней. Затраты на тестирование будут незначительными по сравнению с крупномасштабными мерами по борьбе с вирусом», — резюмирует гендиректор Deep Sensing Algorithms Пекка Риссанен.

В мае в Финляндии начали использовать собак для выявления бессимптомных носителей коронавируса.

С начала пандемии в Суоми было зафиксировано 7 198 случаев COVID-19.