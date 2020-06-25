В Ленобласти снова горит полигон. Пожару предшествовали учения артиллеристов

Об этом 25 июня пишет 47News. Возгорание произошло рядом с военным полигоном «Каменка» у одноименного поселка. По данным издания, загорелась трава-подстилка, выгорело порядка 200 квадратных метров. Пожар локализовали, работы будут продолжены на следующий день из-за запланированных ночных стрельб. Остались три тлеющих очага. На месте дежурят сотрудники МЧС и пожарные команды Минобороны. Угрозы военнослужащим и населенным пунктам нет.

Возгоранию предшествовали другие учения. По словам собеседников издания, во время тренировки артиллеристов один из снарядов попал в так называемый котел - болотистую площадку, на которой отрабатывается стрельба.

Двое суток назад после бомбометания загорелся полигон рядом с деревней Туганы в Кингисеппском районе. Площадь пожара заняла три гектара, большая часть из которых - торфяники. Возгорание локализовали за 12 часов.