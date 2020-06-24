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24.06.2020 13:14
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Мужчина с ножом в парке Александрино напал на петербурженку. Приглянулась сумка пенсионерки

Петербургские полицейские разыскивают мужчину, который несколько раз ударил ножом 74-летнюю пенсионерку в парке Александрино. Как 24 июня сообщают в ГУ МВД, женщину в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали накануне около часа дня с улицы Народного Ополчения, 149.

Она сумела рассказать, что неизвестный отнял у неё тёмно-синюю сумку в горошек. Внутри были паспорт и кошелёк.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту разбоя. Незнакомца 40 лет на вид сейчас разыскивают. Среди отличительных черт: смуглое лицо, полнота, короткие чёрные волосы. Был одет в зелёную футболку и тёмные брюки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

22ilves
Декханин....
hal9000
там стройки рядом...где нибудь там ...
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