Мужчина с ножом в парке Александрино напал на петербурженку. Приглянулась сумка пенсионерки

Петербургские полицейские разыскивают мужчину, который несколько раз ударил ножом 74-летнюю пенсионерку в парке Александрино. Как 24 июня сообщают в ГУ МВД, женщину в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали накануне около часа дня с улицы Народного Ополчения, 149.



Она сумела рассказать, что неизвестный отнял у неё тёмно-синюю сумку в горошек. Внутри были паспорт и кошелёк.



Правоохранители возбудили уголовное дело по факту разбоя. Незнакомца 40 лет на вид сейчас разыскивают. Среди отличительных черт: смуглое лицо, полнота, короткие чёрные волосы. Был одет в зелёную футболку и тёмные брюки.

