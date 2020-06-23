В России школьникам разрешат быть самозанятыми

Статус самозанятого в России можно будет получить с 16, а не с 18 лет. Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Путин 23 июня.



Как отметил глава государства, режим для самозанятых распространят на всю страну. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет с 1 июля.

Из-за пандемии коронавируса самозанятым возвратят налог на доход, уплаченный ими за 2019 год. Кроме того, они смогут получить так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 руб.). За счет данных средств они смогут оплатить налоги за текущий год.