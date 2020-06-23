«Арктика» прошла под ЗСД на бис: крупнейший в мире атомный ледокол испытают в Финском заливе
Головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» от достроечной набережной Балтийского завода в Петербурге отправился на заключительный этап ходовых испытаний в Финский залив. Затем его передадут заказчику.
Как сообщила 23 июня пресс-служба завода, ближайшие три недели в Финском заливе сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций будут проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Протестируют скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Важным этапом станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.
«Во время ходовых испытаний будет проведена оценка взаимодействия гребной электрической установки с ядерной энергетической установкой и главными турбогенераторами. Мы вышли на заключительный этап испытаний, предшествующий вводу судна в эксплуатацию», — заявил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.
После возвращения на Балтийский завод судно будет передано заказчику. Ввод в эксплуатацию запанирован на 2020 год.
Напомним, что в феврале стало известно, что в первый раз «Арктику» испытали неудачно: замыкание погубило электродвигатель.
А в конце прошлого года «Фонтанка» рассказывала о том, как ледокол выводили на ходовые испытания в Финский залив и аккуратно проводили под мостом ЗСД — зазор был минимальным.
«Арктика» должна стать первым по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Вместе со строящимися рядом серийными ледоколами того же проекта 22220 «Сибирью» и «Уралом», «Якутией и «Чукоткой» он сменит своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Суда смогут работать в море и устьях рек, в одиночку проводить танкеры через трехметровые льды.