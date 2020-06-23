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23.06.2020 14:08
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«Арктика» прошла под ЗСД на бис: крупнейший в мире атомный ледокол испытают в Финском заливе

Головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» от достроечной набережной Балтийского завода в Петербурге отправился на заключительный этап ходовых испытаний в Финский залив. Затем его передадут заказчику.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

Как сообщила 23 июня пресс-служба завода, ближайшие три недели в Финском заливе сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций будут проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Протестируют скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Важным этапом станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

«Во время ходовых испытаний будет проведена оценка взаимодействия гребной электрической установки с ядерной энергетической установкой и главными турбогенераторами. Мы вышли на заключительный этап испытаний, предшествующий вводу судна в эксплуатацию», — заявил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

После возвращения на Балтийский завод судно будет передано заказчику. Ввод в эксплуатацию запанирован на 2020 год.

Фото: Балтийский завод
Фото: Балтийский завод
Фото: Балтийский завод
Фото: Балтийский завод

Напомним, что в феврале стало известно, что в первый раз «Арктику» испытали неудачно: замыкание погубило электродвигатель.

А в конце прошлого года «Фонтанка» рассказывала о том, как ледокол выводили на ходовые испытания в Финский залив и аккуратно проводили под мостом ЗСД — зазор был минимальным.

«Арктика» должна стать первым по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Вместе со строящимися рядом серийными ледоколами того же проекта 22220 «Сибирью» и «Уралом», «Якутией и «Чукоткой» он сменит своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Суда смогут работать в море и устьях рек, в одиночку проводить танкеры через трехметровые льды.

© Фонтанка.Ру

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