Головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» от достроечной набережной Балтийского завода в Петербурге отправился на заключительный этап ходовых испытаний в Финский залив. Затем его передадут заказчику.

Как сообщила 23 июня пресс-служба завода, ближайшие три недели в Финском заливе сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций будут проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Протестируют скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Важным этапом станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

«Во время ходовых испытаний будет проведена оценка взаимодействия гребной электрической установки с ядерной энергетической установкой и главными турбогенераторами. Мы вышли на заключительный этап испытаний, предшествующий вводу судна в эксплуатацию», — заявил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.



После возвращения на Балтийский завод судно будет передано заказчику. Ввод в эксплуатацию запанирован на 2020 год.