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19.06.2020 10:53
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Нефть стоит больше 42 долларов за бочку

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $ 42 за баррель, сообщает Межконтинентальная биржа (ICE).

По состоянию на 10:32 мск 19 июня стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $ 42,3 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась до $ 39,67 за баррель.

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Комментарии (2)

260786601
Значит опять бензин подорожает.
CO2
А что даст это простым россиянам? очередное повышение стоимости горючего? У нас же при любом изменении цены на нефть растет стоимость топлива. А объяснение причин этому всегда одно - простые граждане не понимают очень сложной системы налогообложения нефтедобычи и нефтепереработки... :)))
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