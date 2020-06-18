Подросткам из Красногвардейского района предъявили обвинения в грабеже, разбое и сексуальном насилии. Все трое отправлены в СИЗО
Суд согласился с доводами следствия и отправил под стражу троих несовершеннолетних молодых людей, которые избили петербуржца, надругались над его спутницей и угрожали прохожему похищенным пистолетом.
Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, самый старший из юношей (через месяц ему 18) и его приятель на год младше на заседании 18 июня просили о домашнем аресте, третий, которому недавно исполнилось 16, оставил вопрос о мере пресечения на усмотрение суда. Все отправлены под стражу до 15 августа. Им предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса после прогулки в ночь на 15 июня по дворам в Красногвардейском районе.
Как ранее писала «Фонтанка», по версии следствия, сначала они напали на 23-летнего предпринимателя и его спутницу. Пару избили, отобрали у них пистолет и телефон, после чего в отношении девушки были совершены насильственные действия сексуального характера. С отобранным пистолетом компания отправилась дальше, напала на прохожего в соседнем дворе и отобрала у него паспорт.
С ними был еще один молодой человек, его личность в настоящее время не установлена. Молодые люди, судя по их страницам в соцсетях, к каким-либо субкультурам себя не причисляют. Двое из них на момент нападения ночью 15 июня находились под следствием за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.