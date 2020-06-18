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18.06.2020 20:04
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Подросткам из Красногвардейского района предъявили обвинения в грабеже, разбое и сексуальном насилии. Все трое отправлены в СИЗО

Суд согласился с доводами следствия и отправил под стражу троих несовершеннолетних молодых людей, которые избили петербуржца, надругались над его спутницей и угрожали прохожему похищенным пистолетом.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, самый старший из юношей (через месяц ему 18) и его приятель на год младше на заседании 18 июня просили о домашнем аресте, третий, которому недавно исполнилось 16, оставил вопрос о мере пресечения на усмотрение суда. Все отправлены под стражу до 15 августа. Им предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса после прогулки в ночь на 15 июня по дворам в Красногвардейском районе.

Как ранее писала «Фонтанка», по версии следствия, сначала они напали на 23-летнего предпринимателя и его спутницу. Пару избили, отобрали у них пистолет и телефон, после чего в отношении девушки были совершены насильственные действия сексуального характера. С отобранным пистолетом компания отправилась дальше, напала на прохожего в соседнем дворе и отобрала у него паспорт.

С ними был еще один молодой человек, его личность в настоящее время не установлена. Молодые люди, судя по их страницам в соцсетях, к каким-либо субкультурам себя не причисляют. Двое из них на момент нападения ночью 15 июня находились под следствием за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Надо полагать, у преступности нет даже фотографий...
hal9000
Что то подозрения что этот горе предприниматель тоже хорош...выделывался со своим пистолетом...за что и получил..избилиб просто..а насиловать то зачем...перегнули
Zloi_prohozhiy
Подозреваю, малолетнее петушьё насмотрелось фильмов про бандитов. Родителей их надо бы тоже привлечь, уверен, там подобный же биомусор
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