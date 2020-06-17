Кроме грабежа задержанным на Ржевке подросткам предъявляют сексуальное насилие. Жертва - спутница ограбленного

Подробности прогулки компании молодых людей школьного возраста 17 июня приводит Следственный комитет. Как ранее писала «Фонтанка», юноши отобрали пистолет и телефон у 23-летнего индивидуального предпринимателя накануне ночью у дома 32 по улице Коммуны. Оказалось, что подростков он встретил не в одиночестве. Ныне задержанные избили не только петербуржца, но и его подругу, после чего один из них совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

Один из подозреваемых подростков после грабежа в Красногвардейском районе сексуально надругался над спутницей избитого молодого человека. Четвертый из компании пока на свободе.

Позже, как уже сообщалось, та же группа, но уже вооруженная похищенным пистолетом, в соседнем дворе напала на другого прохожего. Кроме двух велосипедов у него отобрали паспорт.

В настоящее время задержаны трое молодых людей в возрасте 16 и 17 лет. С ними был еще один юноша, его ищут.

Задержали троицу вечером того же дня, выяснилось, что двое из них находятся под следствием, один - за причинение тяжкого вреда здоровью, второй - за кражу.

Следствие решает вопрос об их аресте. Уголовные дела возбуждены по статьям о грабеже, разбое и сексуальном насилии.