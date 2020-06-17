Кроме грабежа задержанным на Ржевке подросткам предъявляют сексуальное насилие. Жертва - спутница ограбленного
Один из подозреваемых подростков после грабежа в Красногвардейском районе сексуально надругался над спутницей избитого молодого человека. Четвертый из компании пока на свободе.
Подробности прогулки компании молодых людей школьного возраста 17 июня приводит Следственный комитет. Как ранее писала «Фонтанка», юноши отобрали пистолет и телефон у 23-летнего индивидуального предпринимателя накануне ночью у дома 32 по улице Коммуны. Оказалось, что подростков он встретил не в одиночестве. Ныне задержанные избили не только петербуржца, но и его подругу, после чего один из них совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.
Позже, как уже сообщалось, та же группа, но уже вооруженная похищенным пистолетом, в соседнем дворе напала на другого прохожего. Кроме двух велосипедов у него отобрали паспорт.
В настоящее время задержаны трое молодых людей в возрасте 16 и 17 лет. С ними был еще один юноша, его ищут.
Задержали троицу вечером того же дня, выяснилось, что двое из них находятся под следствием, один - за причинение тяжкого вреда здоровью, второй - за кражу.
Следствие решает вопрос об их аресте. Уголовные дела возбуждены по статьям о грабеже, разбое и сексуальном насилии.