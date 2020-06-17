ГТА в петербургских реалиях. Подростки на Ржевке ограбили вооруженного прохожего, а затем с похищенным пистолетом отобрали два велосипеда

Как сообщает региональное управление МВД 17 июня, после двух сообщений от потерпевших о грабеже на территории Красногвардейского района оперативники накануне вечером нашли и задержали троих подростков. Самому старшему из них 18 исполнится через месяц, двое других на год и два младше.

Трое несовершеннолетних подростков, два из которых находятся под следствием за предыдущие прегрешения, провели ночь 16 июня в Красногвардейском районе Петербурга в поисках подходящих для грабежа прохожих. Им приглянулся бизнесмен с пистолетом и велосипедист.

По версии следствия, около двух часов ночи 16 июня возле 32-го дома по улице Коммуны двое из них отобрали телефон и травматический пистолет у 23-летнего индивидуального предпринимателя. Ущерб он оценил в 40 тысяч рублей.

Еще через час в 400 метрах от первого места преступления без двух велосипедов остался 32-летний безработный, ему подростки угрожали уже с помощью добытого оружия.

Молодых людей задержали в тот же вечер, возбуждены уголовные дела по статье о грабеже.

По данным «Фонтанки», старший из группы до ночной прогулки находился на подписке о невыезде, уголовное дело в его отношении находится в производстве Следственного комитета, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В соцсетях молодой человек демонстрирует разнообразные интересы — он состоит в группах не только с «голыми красотками» и предложениями букмекерских ставок, но также следит за пабликами на тему истории и литературного Петербурга.

Средний по возрасту находится под обязательством о явке за кражу, он на своей странице в соцсети утверждает, что учится в Ленинградском военно-морском подготовительном училище.