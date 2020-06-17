FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 14:36
8
Печать

ГТА в петербургских реалиях. Подростки на Ржевке ограбили вооруженного прохожего, а затем с похищенным пистолетом отобрали два велосипеда

Трое несовершеннолетних подростков, два из которых находятся под следствием за предыдущие прегрешения, провели ночь 16 июня в Красногвардейском районе Петербурга в поисках подходящих для грабежа прохожих. Им приглянулся бизнесмен с пистолетом и велосипедист.

Как сообщает региональное управление МВД 17 июня, после двух сообщений от потерпевших о грабеже на территории Красногвардейского района оперативники накануне вечером нашли и задержали троих подростков. Самому старшему из них 18 исполнится через месяц, двое других на год и два младше.

По версии следствия, около двух часов ночи 16 июня возле 32-го дома по улице Коммуны двое из них отобрали телефон и травматический пистолет у 23-летнего индивидуального предпринимателя. Ущерб он оценил в 40 тысяч рублей.

Еще через час в 400 метрах от первого места преступления без двух велосипедов остался 32-летний безработный, ему подростки угрожали уже с помощью добытого оружия.

Молодых людей задержали в тот же вечер, возбуждены уголовные дела по статье о грабеже.

По данным «Фонтанки», старший из группы до ночной прогулки находился на подписке о невыезде, уголовное дело в его отношении находится в производстве Следственного комитета, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В соцсетях молодой человек демонстрирует разнообразные интересы — он состоит в группах не только с «голыми красотками» и предложениями букмекерских ставок, но также следит за пабликами на тему истории и литературного Петербурга.

Средний по возрасту находится под обязательством о явке за кражу, он на своей странице в соцсети утверждает, что учится в Ленинградском военно-морском подготовительном училище.

Самый младший до минувшей ночи запятнать свою репутацию уголовными делами не успел. На странице в соцсети он себя никак не проявил. Все трое в онлайн-дружбе друг с другом не замечены.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Igorius
Вот интересно, сколько нужно доказательств простого правила: "вор должен сидеть в тюрьме". Подонок уже под следствием за нанесение тяжких телесных, но при этом свободно гуляет по городу и совершает другие преступления. Кстати, а теперь то что? Опять начнется наш "гуманизм" типа "он же еще ребенок"? Будет дальше гулять, видимо...
Кстати, если бы несчастный первый потерпевший перестрелял бы эти биологические отходы, то наверняка еще бы и сам под следствие угодил за то, что "детишек" поранил... Наше правосудие - оно такое.
Pilat
Интересно, как они первого то грабанули.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний