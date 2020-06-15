Лето в бетонном мешке. В Петербурге снова продлён противопожарный режим, теперь до 5 июля

Противопожарный режим в очередной раз продлён в Петербурге. Александр Беглов снова внёс изменения в мартовское постановление. На сей раз в лесопарковые зоны и леса нельзя ходить почти до середины лета. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба губернатора.



Согласно документу, до 5 июля в лес нельзя ни заходить, ни тем более заезжать никому, кроме тех, кто там работает. Также под запрет попадают костры, сжигание мусора, пал травы и пожароопасные работы без согласования с ГУ МЧС по Петербургу.



Особый противопожарный режим на территории Северной столицы был введён 30 марта, однако после этого дважды продлевался.

