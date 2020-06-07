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07.06.2020 13:46
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В Петербурге коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы. Можно снимать ограничения

В Петербурге снижается количество заболевших. Коэффициент распространения коронавируса 7 июня — 0,96. Согласно методическим указаниям Роспотребнадзора, это один из основных критериев готовности города к поэтапному снятию ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Коэффициент считается просто — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

Напомним, что в Смольном рассматривают серьезное смягчение ограничительных мер. Как писала «Фонтанка», для горожан во второй декаде июня могут открыть санатории, петербуржцам разрешат прогулки по паркам и водные экскурсии — но пока в составе организованных групп.

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Комментарии (15)

chip1
Верить официальной статистике не представляется возможным, потому как врут. Претендент на царство объявил парад на 24 июня и лохотрон на 1 июля, к этим датам вирусу приказано сойти на нет.
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