В Петербурге коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы. Можно снимать ограничения

В Петербурге снижается количество заболевших. Коэффициент распространения коронавируса 7 июня — 0,96. Согласно методическим указаниям Роспотребнадзора, это один из основных критериев готовности города к поэтапному снятию ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Коэффициент считается просто — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.