FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19«Девять месяцев» за 20 минут
06.06.2020 19:53
13
Печать

80-летняя блокадница открыла дверь незнакомцам и лишилась президентской выплаты. Полиция нашла вора

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже у жительницы блокадного Ленинграда. Он вошёл в квартиру, обещая установить счётчик, и забрал у пенсионерки выплату к юбилею Победы. Его помощника ищут.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июня, заявление о краже от 80-летней жительницы Двинской улицы поступило 23 апреля. Женщина рассказала, что впустила в квартиру двух мастеров, которые обещали установить счётчики на воду, а после их ухода недосчиталась 85 тысяч рублей, которые держала в сумке.

Эти деньги она получила как жительница блокадного Ленинграда в честь 75-летия Победы. О единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей заявлял Владимир Путин, Смольный также добавил к ним из городского бюджета.

5 июня у дома 11/21 на Петергофском шоссе оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний безработный житель города. В прошлом году он уже был судим за хищение чужого, полицейские ищут других возможных жертв его деятельности и напарника. Поэтому посмотрите на фото внимательнее и покажите их своим пожилым близким, если их обманывали.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию соучастника, а также установления иных эпизодов противоправной деятельности задержанных», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

261846931
🔞 Лyчший сайт знакомств нового уровня! Здесь женщины пишут первыми!
🔥 Откpовенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/xxhot
Михаил Петров-Водкин
80-летняя блокадница может что-нибудь припомнить о блокаде и Ленинграде до 27 января 1944?
COVID-2036
не пойму, если такие все опять здесь, и рогозин здесь, то кто держит фронт в окопах Славянска?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний