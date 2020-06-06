Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже у жительницы блокадного Ленинграда. Он вошёл в квартиру, обещая установить счётчик, и забрал у пенсионерки выплату к юбилею Победы. Его помощника ищут.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июня, заявление о краже от 80-летней жительницы Двинской улицы поступило 23 апреля. Женщина рассказала, что впустила в квартиру двух мастеров, которые обещали установить счётчики на воду, а после их ухода недосчиталась 85 тысяч рублей, которые держала в сумке.