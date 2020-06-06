80-летняя блокадница открыла дверь незнакомцам и лишилась президентской выплаты. Полиция нашла вора
Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже у жительницы блокадного Ленинграда. Он вошёл в квартиру, обещая установить счётчик, и забрал у пенсионерки выплату к юбилею Победы. Его помощника ищут.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июня, заявление о краже от 80-летней жительницы Двинской улицы поступило 23 апреля. Женщина рассказала, что впустила в квартиру двух мастеров, которые обещали установить счётчики на воду, а после их ухода недосчиталась 85 тысяч рублей, которые держала в сумке.
Эти деньги она получила как жительница блокадного Ленинграда в честь 75-летия Победы. О единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей заявлял Владимир Путин, Смольный также добавил к ним из городского бюджета.
5 июня у дома 11/21 на Петергофском шоссе оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний безработный житель города. В прошлом году он уже был судим за хищение чужого, полицейские ищут других возможных жертв его деятельности и напарника. Поэтому посмотрите на фото внимательнее и покажите их своим пожилым близким, если их обманывали.
«Полицией приняты меры к розыску и задержанию соучастника, а также установления иных эпизодов противоправной деятельности задержанных», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.