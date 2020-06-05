Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Любопытство сгубило квартиросъемщицу. В коробе из-под старой обуви на балконе дома на проспекте Королева лежал ржавый снаряд.



Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области 5 июня, сообщение о взрывоопасной находке поступило в дежурную часть ГУ около 11 утра в четверг.



«На балконе квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Королёва в Приморском районе, квартиросъёмщица обнаружила в коробке из-под обуви подозрительный ржавый цилиндрический предмет, напоминающий снаряд», — сообщает ведомство.

