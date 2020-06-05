Коробку с взрывоопасным сюрпризом нашли на балконе жилого дома в Приморском районе
Любопытство сгубило квартиросъемщицу. В коробе из-под старой обуви на балконе дома на проспекте Королева лежал ржавый снаряд.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области 5 июня, сообщение о взрывоопасной находке поступило в дежурную часть ГУ около 11 утра в четверг.
«На балконе квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Королёва в Приморском районе, квартиросъёмщица обнаружила в коробке из-под обуви подозрительный ржавый цилиндрический предмет, напоминающий снаряд», — сообщает ведомство.
Когда на место прибыли специалисты — взрывотехники ОМОН, то нашли в коробке не представляющий опасности пустой корпус от 82-миллиметровой
минометной мины времен Великой Отечественной войны.
Предмет был изъят для дальнейшей утилизации.