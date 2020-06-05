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05.06.2020 08:36
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Коробку с взрывоопасным сюрпризом нашли на балконе жилого дома в Приморском районе

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Любопытство сгубило квартиросъемщицу. В коробе из-под старой обуви на балконе дома на проспекте Королева лежал ржавый снаряд.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области 5 июня, сообщение о взрывоопасной находке поступило в дежурную часть ГУ около 11 утра в четверг.

«На балконе квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Королёва в Приморском районе, квартиросъёмщица обнаружила в коробке из-под обуви подозрительный ржавый цилиндрический предмет, напоминающий снаряд», — сообщает ведомство.

Когда на место прибыли специалисты — взрывотехники ОМОН, то нашли в коробке не представляющий опасности пустой корпус от 82-миллиметровой

минометной мины времен Великой Отечественной войны.

Предмет был изъят для дальнейшей утилизации.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
У меня в погребе каждую осень несколько рядов взрывоопасных емкостей выстаиваются. Некоторые даже бабахают, но не так, чтобы весь мир в труху.
lesovik
Видно же, что пустой корпус.. Чем он "взрывоопасен"?
Народ скоро на стреляные гильзы МЧС вызывать будет..
тат2007amg
А где вв?
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