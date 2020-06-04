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04.06.2020 21:49
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Рыбный скандал сорвал поставку части детских продуктовых наборов в Петербурге

После скандала из-за детских продуктовых наборов Смольный приостановил поставку в школы и детские сады рыбных консервов одного из подмосковных производителей.

Как стало известно «Фонтанке», после того, как жители Кронштадтского района пожаловались на качество консервов, комитет государственного финансового контроля 4 июня издал предписание, приостанавливающее исполнение контрактов, если в числе поставщиков продукции значится ООО «Морские традиции».

«Заказчикам Санкт-Петербурга приостановить исполнение контрактов, заключенных на оказание услуг по обеспечению продуктовыми наборами, в части приемки, оплаты и предоставления консервов рыбных (сайра), имеющих указание изготовителя ООО «Морские традиции», на срок до отмены настоящего предписания», – говорится в документе, предоставленном «Фонтанке» одним из оганизаторов детского питания.

ООО «Морские традиции» зарегистрировано в подмосковном Домодедово. Владелец и руководитель компании — Василий Нецветаев. Выручка в 2019 году — 128 млн рублей, чистая прибыль — 465 тыс. рублей. Прямых госконтрактов у компании нет. На сегодняшний день у «Морских традиций» 16 действующих сертификатов на различные виды рыбных консервов. По состоянию на конец мая в системе СПАРК есть отметка о приостановке ФНС операций по счетам компании. Вечером 4 июня телефоны «Морских традиций» не отвечали.

Организаторы питания, общавшиеся с редакцией по поводу скандала, сообщили о своих сомнениях в качестве продукции подмосковной фирмы и пояснили, что многие на рынке якобы избегают покупок у нее продуктов.

Активное обсуждение выданных 1 июня продуктовых наборов, которые комплектовало ООО «Соцпит», появилось сегодня в соцсетях. Родители возмущались, что в консервных банках вместо сайры им попалась сельдь, а кому-то досталась просроченная рыба. Жалоб было много.

Совместно с правоохранительными органами чиновники пообещали провести проверку по обращениям жителей Кронштадта. Всем, кому попались некачественные продуктовые пайки, посоветовали обратиться по телефонам: (812) 576–90–87, (812) 576–90–86.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

sazan
А у нас сгущенка из апрельского школьного набора была консистенции "вода с сахаром", пока везли открытую банку на дачу вся расплескалась по сумке. Банка стандартная, состав все как положено, по ГОСТу, а на вкус вообще непонятно что это было.
Sundery
Простое правило по рыбным консервам - рыбные консервы должны производиться по месту вылова рыбы из свежей рыбы, а не в центральной России, не в Подмосковье, и не из замороженной рыбы.
Это любой мало-мальски грамотный покупатель знает, но чиновник одобривший закупку для продуктового набора.
krasnonosov
А что теперь делать чиновнику, который согласовал закупку этого неликвида по космической цене из бюджета? Неужели ему теперь придется продать свой новенький "Лексус" и вернуть деньги?
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