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04.06.2020 12:46
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Сельдь вместо сайры, да и та просроченная. В Сети разгорелся скандал из-за некачественных консервов в детских продуктовых наборах

В Кронштадте разгорелся скандал из-за детских продуктовых наборов. Родители жалуются на рыбные консервы: у кого-то вместо сайры, анонсированной на этикетке консервной банки, внутри — сельдь. А кому-то попалась откровенно просроченная рыба.

Обсуждение этой проблемы собрало сотни комментариев в соцсетях. Возмущенные родители также обнаруживают в своих наборах следы подмены рыбы и признаки просрочки консервов.

Поставщиком скандальных наборов во всех случаях оказалось ООО «Соцпит» — с апреля этого года оно заключило 30 контрактов на поставку питания примерно на 13 млн рублей. Выручка компании за 2019 год составила 20,4 млн рублей, чистая прибыль — 41 тыс. рублей.

Руководитель компании Заур Дагиров и основной владелец Андрей Абалуев утром в четверг, 4 июня, к телефонам не подходили, на сообщения от редакции не реагировали. Тем не менее другие представители компании уже признали в СМИ проблемы со своими консервами и пообещали заменить их.

На скандал отреагировали и власти Кронштадта.

«Администрация Кронштадтского района совместно с правоохранительными органами проводит проверку по обращениям жителей Кронштадта по поводу продукции, входящей в состав полученных жителями в образовательных учреждениях продовольственных пайков», — говорится в заявлении администрации.

Чиновники призывают горожан также проверить свои детские продуктовые наборы и в случае подозрений сообщать о них.

Обращения по поводу качества продукции в продовольственных пайках принимаются по телефонам: (812) 576–90–87, (812) 576–90–86.

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Комментарии (2)

PHOBOS Saint-Petersburg
У нас горбуша, в общем-то неплохого качества. А вот с консервированной кукурузой откровенно накололи - в банке той кукурузы треть от её объёма.
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