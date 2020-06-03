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03.06.2020 16:56
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В Курортном лесопарке тушили пожар на двух гектарах. Виноваты могут быть погода и горожане

Два гектара лесной подстилки обгорело в лесничестве, которое входит в Курортный лесопарк Петербурга. Огонь по траве разогнал ветер, возможную причину пожара видят в людях.

Как сообщили в комитете по благоустройству, в ведении которого находится Курортный лесопарк, пожар в 112-м квартале Молодёжного участкового лесничества разгорелся утром 3 июня. Около 11 часов диспетчер заметил по камерам дым и вызвал экстренные службы.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

К прибытию пожарных сильный ветер при сухой погоде разогнал пламя на два гектара. Как уточняют в комитете, проливка пепелища продолжается.

Жертв среди деревьев удалось избежать: кора обгорела, но жизнеспособность сохранена. Сильнее досталось лесной подстилке — сгорели опавшие ветки, листва, травы, мхи и лишайники. Предварительной причиной возгорания называют человеческий фактор.

На территории Курортного лесопарка в прошлом году выделили более 30 площадок для любителей шашлыка. В этом году ставить мангалы не разрешали. В городе до середины июня продолжает действовать особый противопожарный режим, который ввели ещё 30 марта. Горожанам запрещают не только разжигать костры в лесах и лесопарковых зонах, но и входить или въезжать на территорию.

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