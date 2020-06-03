Минпромторг просит проверить качество защиты врачей

В письме в Генпрокуратуру Минпромторг обращает внимание на увеличение объемов производства медицинской защиты и на качество поставляемой продукции. По оценке представителей ведомства, закупаемые средства защиты могут не соответствовать разрешительной документации и требованиям Росздравнадзора.

Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки средств индивидуальной защиты для врачей. Особую обеспокоенность у ведомства вызвали регионы со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает РБК , которое ознакомилось с выдержками из писем и подтвердило их подлинность у источника в правительстве.

«Такая защитная одежда может производиться, в том числе, из материалов, не обеспечивающих требуемый уровень защиты, что в условиях пандемии является недопустимым нарушением и составляет реальную угрозу жизни и здоровью медиков, которые используют подобные защитные средства», — цитирует текст обращения РБК. Как отмечают в ведомстве, использование некачественных материалов позволяет реализовать продукцию по заниженной цене.

Ранее врачи и эксперты уже обращались к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с жалобой на качество средств индивидуальной защиты. В письме они отмечали, что отделы закупок медучреждений сосредоточены не на качестве изделий, а на самой процедуре госзакупок. По их мнению, это приводит к закупке одежды, которая не может защитить от заражения.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 1 июня Россия прекратила закупку средств индивидуальной защиты у Китая с оговоркой, что при необходимости поставки возобновят. Такое решение было принято в связи с тем, что на сегодняшний день в стране производят 9 млн масок в сутки, порядка 3,5 из них ежедневно раскупают граждане через аптеки и магазины. Ещё несколько миллионов приобретают система здравоохранения и другие организации.