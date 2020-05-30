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30.05.2020 14:12
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Коронавирус обойдется России в 500 миллиардов рублей

Из бюджетов всех уровней на борьбу с коронавирусом в конечном счете будет потрачено порядка 500 млрд рублей. Об этом 30 мая заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Его слова приводит ТАСС, заявил об этом министр на совещании с уфимскими чиновниками. Мурашко утверждает, что эта сумма сопоставима «со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи». В названную Мурашко цифру вошли затраты на перепрофилирование, инвестиции, матпомощь медикам и другое.

«Правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования, и это очень ключевой элемент нашего с вами развития на предстоящие этапы», — добавил Мурашко.

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Комментарии (8)

Алекс81
А сколько ещё не заработали, сколько не произвели, сколько не наторговали.
500 триллионов будет более на правду похоже
260786601
"Корононосец" и Ко обходятся куда дороже.
Stiff_21
Это 500 млд попилить кудлом решили и списать на короновирус
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