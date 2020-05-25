«Ты у нас один, как рыбак у проруби с маленькой удочкой». Звезды поздравили «Зенит» с 95-летием

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал ролик с поздравлениями звезд спорта и шоу-бизнеса по случаю 95-летия команды. Видео опубликовано YouTube в понедельник, 25 мая.

Одно из самых оригинальных поздравлений получилось у актера Андрея Урганта: «Ты у нас один, как мать у ребенка, как рыбак у проруби сидит один с маленькой удочкой, как жизнь, как наш любимый город».

Прима-балерина Мариинского театр Мария Хорева провела неожиданные исторические параллели: «95 лет — с ума сойти. Это получается 19 пятилеток. Помните, как в Советском Союзе были пятилетки? Я вот не помню. Кстати говоря, «Зенит» прожил дольше, чем Советский Союз».



Телеведущий Владимир Маркони напомнил о важности отдельных атрибутов игры: «Вы крутые штучки, скажу вам так. И не забывайте, что особенно классно получается играть, когда есть мяч. Давайте пользоваться этим изобретением».

Продюсер Тина Канделаки появилась в кадре вместе со своим мужем — Василием Бровко, директором по особым поручениям корпорации «Ростех», но говорила она за двоих.

«Вот уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду. Поэтому 12 лет я с вами всем своим сердцем. Спокойствие во многих семьях, дорогой мой «Зенит», зависит от ваших побед», - подчеркнула Канделаки.

