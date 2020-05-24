«Пейте, дети, молоко». Фермерские продукты со скидками ищите на карте «Покупай у своих»
«Фонтанка» нашла на карте проекта «Покупай у своих» торговые точки, где можно купить экологически чистые продукты без вредных добавок.
«Солнечная горка» бесплатно доставит на дом, в Санкт-Петербург и область, коровье и козье молоко, сыр, мясо и птицу, перепелиные и куриные яйца, а также порадует фермерским шашлыком.
Торговый дом «Захаровские продукты» сделает скидку
«Иван-чай Ярила» дает скидку
С такой же скидкой по промокоду FONTANKA можно попробовать леденцы из алтайского меда без сахара и искусственных подсластителей.
«Гостинцы» продают с доставкой натуральные фрипсы, сушеные ягоды и пастилу.
Если вы тоже продаете полезные продукты, добавьте ваш магазин на карту проекта. Правильное питание поможет сохранить здоровье и фигуру во время карантина.