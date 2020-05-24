«Пейте, дети, молоко». Фермерские продукты со скидками ищите на карте «Покупай у своих»

«Фонтанка» нашла на карте проекта «Покупай у своих» торговые точки, где можно купить экологически чистые продукты без вредных добавок.



«Солнечная горка» бесплатно доставит на дом, в Санкт-Петербург и область, коровье и козье молоко, сыр, мясо и птицу, перепелиные и куриные яйца, а также порадует фермерским шашлыком.

Торговый дом «Захаровские продукты» сделает скидку 5 % по промокоду FONTANKA на квашеную капусту, соленья и салаты.