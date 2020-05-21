Три исторических дома на Кондратьевском восстановит «С-Индустрия». Работы обойдутся в 719 млн рублей

Контракт на капитальный ремонт и реставрацию трех исторических жилых домов на Кондратьевском проспекте будет заключен с ООО «С-Индустрия». Компания оказалась единственным участником аукциона и оценила свои услуги в 719 млн рублей при максимальной стоимости контракта в размере 720 млн. Эту информацию «Фонтанке» 21 мая подтвердили в «С-Индустрии». Жилые дома, расположенные в корпусах 4, 5 и 8 по адресу: Кондратьевский, 40, признаны объектами культурного наследия Петербурга. Вместе с еще шестью корпусами жилмассива они включены в программу «Молодежи — доступное жилье».

«Построенный в 1931 году Кондратьевский жилмассив был примером типичной жилищной застройки рабочих кварталов окраин Санкт-Петербурга. Это памятник эпохи конструктивизма. Под охраной находятся не только здания, но и общая схема благоустройства», — сообщает заказчик проекта, АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». Чтобы приспособить дома для современного использования, на объектах проведут капитальный ремонт зданий и общедомового имущества, а также реставрацию жилых помещений с перепланировкой. Согласно контракту, все работы должны быть завершены до 31 мая 2022 года. Восстановленные квартиры смогут приобрести молодые петербургские семьи, а также люди в возрасте до 35 лет, состоящие на учете тех, кто нуждается в оказании содействия в улучшении жилищных условий. В начале этого года Центр доступного жилья уже провел закупку на приспособление для молодежи 2-го и 3-го корпуса Кондратьевского жилмассива. Как сообщали СМИ, победителем в аукционе стало ООО «Союзпроф». Стоимость контракта составляла 330 млн рублей.