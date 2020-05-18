Пьяных таксистов ловили в Петербурге ночью и утром. Один снес скамейку и «забыл», что был за рулем
Понедельник, 18 мая, стал днем происшествий с такси в Петербурге. Уже за первую половину суток в городе произошло две аварии с их участием и двоих таксистов задержали пьяными за рулем.
Как сообщает «Дорожный инспектор», около половины второго часа ночи на Привокзальной площади в Пушкине 34-летний уроженец Кургана, управляя автомобилем Hyundai «Яндекс.Такси» вылетел на газон и пешеходную часть площади и в щепки разнес скамейку.
Водитель такси сначала заявил, что автомобиль у него угнали, а потом — что не помнит, кто был за рулём. Зато это запомнили видеокамеры. В результате мужчину оформили по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), а также по части 3 этой же статьи (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен).
Еще одного водителя «Яндекс.Такси» инспекторы ДПС задержали около 9:50 в центре Петербурга. У дома 17 по Садовой улице полицейские остановили 48-летнего мужчину на такси Skoda. При проверке он «надул» 0,193 мг/л, пишет «Дорожный инспектор». Мужчину оформили за «пьяную» езду по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
А около 11 часов утра на Суворовском проспекте мужчина на KIA Rio, тоже сервиса «Яндекс.Такси», столкнулся с автобусом, после чего вылетел на «встречку», где столкнулся с Skoda Rapid. После этого удара такси выкинуло на тротуар, где оно уронило стойку дорожного знака прямо на женщину, которая находилась там с двумя маленькими детьми. Женщина скончалась на месте. Момент ДТП попал на видео.