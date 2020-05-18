Понедельник, 18 мая, стал днем происшествий с такси в Петербурге. Уже за первую половину суток в городе произошло две аварии с их участием и двоих таксистов задержали пьяными за рулем.



Как сообщает «Дорожный инспектор», около половины второго часа ночи на Привокзальной площади в Пушкине 34-летний уроженец Кургана, управляя автомобилем Hyundai «Яндекс.Такси» вылетел на газон и пешеходную часть площади и в щепки разнес скамейку.