Гипермаркеты «Мега» открылись после «коронавирусных» каникул. Посмотрите, как это выглядит
Гипермаркеты «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» открылись после завершения объявленных в связи с пандемией коронавируса нерабочих дней. Обязательное условие для входа — защитная маска. Начали работу магазины одежды и кафе на фуд-корте. Правда, есть купленное придётся стоя — проход к столикам перегорожен ограничительными лентами. Такие же ленты закрывают от посетителей диваны и кресла. Тем, снимает маску внутри, охранники делают замечания, но не настаивают.
Добраться до гипермаркетов можно только своим ходом — маршрутки отменили.
Напомним, что 11 мая правительство Ленинградской области выпустило постановление о постепенном снятии коронавирусных ограничений. Обязательное условие — посетители должны надевать защитные маски, а магазин должен обеспечить им возможность соблюдать дистанцию в 1,5 метра.