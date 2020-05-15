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15.05.2020 11:34
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Гипермаркеты «Мега» открылись после «коронавирусных» каникул. Посмотрите, как это выглядит

Гипермаркеты «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» открылись после завершения объявленных в связи с пандемией коронавируса нерабочих дней. Обязательное условие для входа — защитная маска. Начали работу магазины одежды и кафе на фуд-корте. Правда, есть купленное придётся стоя — проход к столикам перегорожен ограничительными лентами. Такие же ленты закрывают от посетителей диваны и кресла. Тем, снимает маску внутри, охранники делают замечания, но не настаивают.

Добраться до гипермаркетов можно только своим ходом — маршрутки отменили.

Напомним, что 11 мая правительство Ленинградской области выпустило постановление о постепенном снятии коронавирусных ограничений. Обязательное условие — посетители должны надевать защитные маски, а магазин должен обеспечить им возможность соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

smus1978
Открылись магазины одежды, но мерить одежду нельзя. Комментарий женского коллектива у меня на работе: и какой смысл в такой магазин идти?
Елена Владимирова
А потом опять всплеск заболеваемости.
Devis
Двойные стандарты были и будут всегда.
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