Гипермаркеты «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» открылись после завершения объявленных в связи с пандемией коронавируса нерабочих дней. Обязательное условие для входа — защитная маска. Начали работу магазины одежды и кафе на фуд-корте. Правда, есть купленное придётся стоя — проход к столикам перегорожен ограничительными лентами. Такие же ленты закрывают от посетителей диваны и кресла. Тем, снимает маску внутри, охранники делают замечания, но не настаивают.



Добраться до гипермаркетов можно только своим ходом — маршрутки отменили.